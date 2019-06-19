Adebayor Fenerbahçe'den garanti istedi | Son dakika transfer haberleri
Başakşehir ile yolları ayrılan Togolu tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor'un Fenerbahçe'den garanti istedi.
Fenerbahçe'nin 1 yıllık maç başı ücret etklif ettiği Adebayor'un sarı-lacivertliler'de oynamayı çok istediği ancak maç başı dışında kendisine garanti ücretin de verilmesini talep ettiği bildirildi.
Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Adebayor, devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
35 yaşındaki tecrübeli golcü geçtiğimiz sezonda Başakşehir formasıyla 24 maçta sahaya çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Adebayor, Premier Lig'de Manchester City forması da giymişti...
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