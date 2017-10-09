Valbuena'dan şok sözler! Diyecek bir şeyim yok ama...

İstanbul'a ilk geldiğinde taraftarın ilgisi karşısında şaşırdığını söyleyen Valbuena, ''Bu benim için çok sıradışı bir andı. Taraftarların bu ilgisi çok büyülüydü'' dedi.

Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisinin Nisan ayında başladığını söyleyen Fransız yıldız, "Bana gelen ilk teklif daha sonra çok somutlaştı. Sportif direktör beni aradı ve çalışmak istediklerini söyledi" diye konuştu.

Başarılı futbolcu, "Daha sonra teknik direktör de beni aradı ve projeden bahsetti. 'Gelecek sene bizimle olmak ister misin?' diye sordu. Bu beni mutlu eden bir teklifti'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki Fransız oyuncularla sürekli irtibatta olduğunu söyleyen Valbuena, Süper Lig'in ilgi çekici bir lig olduğunu belirtti.

Fransa Milli Takımı'ndan davet gelmemesi ile ilgili olarak da konuşan yıldız oyuncu, '' Bu benim ölçebileceğim bir şey değil. Didier’i tanıyorsunuz. Benim fazla diyecek bir şeyim yok" dedi.