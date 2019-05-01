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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.05.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Ünal Aysal: "Olağanüstü durum olursa geri dönerim"

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Ünal Aysal: "Olağanüstü durum olursa geri dönerim"

Galatasaray’ın eski Başkanı Ünal Aysal, TGRT Haber’de Sabri Ugan ile Maç Yeni Başlıyor programına önemli açıklamalar yaptı. Aysal, Galatasaray’a geri dönebileceğinin sinyallerini verirken, Fenerbahçe ile ilgili de çok konuşulacak sözlere imza attı.

Biz o 4 seneyi taraftarlarla beraber aynı heyecanı yaşayarak geçirdik. Bu önemli bir nokta. İnşallah Galatasaray’da bundan sonra olağanüstü bir durum olmaz, burası 115 senelik bir kurum. Ama olursa, sıhhatim müsaade ettiği sürece biz ilk telefona koşarız. Kimsenin tereddüdü olmasın.

Galatasaray’ın en iyi 4 bilançosu benim dönemimde çıkmıştır. Ben devraldığımda büyük bir borç vardı ve kasada da hiç para yoktu. Buna rağmen büyük bir takım kurduk ve ayrıldığımda 120 milyon euroluk bir takım bıraktım. Ve bu oyuncuların senelerce hepsi, satın alındıkları paraları fazlasıyla geri ödeyerek alındılar. Borç alacak farkında küçük bir fark vardı o da Kalamış ve Taç Spor yatırımdan kaynaklıydı.

Dostlarımın beni esas kritik ettikleri nokta, kulübü zarara soktu iddiası değildir. ‘Bu kadar para kazandı, bravo ama bu borçları neden ödemedi de bunu başarıya kullandı’ sözüdür. Bunda haklı da olabilirler ama o zaman da başarı gelmezdi. Biz parayı başarıdan kazandığımız için bu parayı başarıya yatırdık. Yoksa o para da gelmeyecekti, borçları da ödeyemeyecektik.

Bir oyuncu bazı ortamlarda çok başarılı olabilir, ortam değiştiğinde aynı başarıyı yakalayamayabilir. Bence Diagne bugün bunu yaşıyor. Kasımpaşa’da herkesin hizmet ettiği bir oyuncuyken, Galatasaray’da ise kendi başına bir şeyler yapması gereken bir oyuncu.

Galatasaray’ın şampiyonluk şansı halen yüksek. Başakşehir’i takdir etmek lazım ama son haftalarda hep düşüş yaşıyorlar. Galatasaray’ın stadına gelecek olmaları da onlar için bir dezavantaj.

Ünal Aysal: Olağanüstü durum olursa geri dönerim

"FENERBAHÇE KÜME DÜŞMEZ"

Hakemler hata yapabilir. İlla kasıt aramamak lazım. Galatasaray için her zaman negatif davranışlar olmadı, lehine olanlar da oldu. Yöneticiler kulüplerinin hakkını tabi ki aramalı ve konuşmalı. Buna mecburlar.

Fenerbahçe’yi Kadıköy’de neden yenemiyoruz diye düşündüğüm çok olmuştu. Ama bence bu bir tesadüf. Demek ki Fenerbahçe de böyle bir inançla ruhen güçlü kalıyor. Bunu da takdir etmek lazım.

Fenerbahçe küme düşmez. Düşmemeli. Galatasaray için de iyi olmaz. Biz yöneticiler olarak perdenin arka tarafında para-pul işleri ile de uğraşmak zorundayız. Böyle bir rekabet devam etmek zorunda ki bütün kulüpleri bundan kazanabilsin.

Kadıköy’de kupa kaldırdığımızda neden o olaylar yaşandı halen anlamış değilim. Yalnız ışıklar söndürülmedi ki o akşam sular da açıldı. Oyuncularımız ıslanarak kupa kaldırdı. Hatta o sene iki kupa kaldırmamız gerekliydi. Bir de play-off oldu. Basketbolda bizim sahamızda Fenerbahçe şampiyon oldu. Bizim de taraftarımız kupa burada verilmesin dedi. Ama ben hayır burada almak hakları dedim. Seyircimizi boşalttık ve kupayı verdik. Hatta kupayı orada Ali bey (Koç) aldı.

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