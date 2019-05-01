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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Feghouli'yi resmen istediler

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Feghouli'yi resmen istediler

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Bu sezon zirve yarışı içerisinde tutan oyuncuların başında gelen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye Arap takımlarından teklifler gelmeye başladı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan ekipleri talip oldu.

Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Gomis'i bu sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e satmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Gomis'i bu sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e satmıştı.

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Galatasaray devre arasında Garry Rodrigues'i de başka bir Arap takımı İttihad'a 8 milyon euro karşılığında gönderilmişti.

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FEGHOULI'YE DE TALİP OLDULAR

Arabistan takımlarının hedefinde ise bu kez Sofiane Feghouli var. Özellikle Al Wehda kulübünün transfer için ısrarcı olduğu Cezayirli futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı..

G.SARAY FEGHOULI'NİN MENAJERİYLE RESMEN GÖRÜŞTÜ!

Başarılı oyuncunun menajeri Habib Antar'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Feghouli kariyeri hakkında bilinmeyenleri anlattı...

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Feghouliyi resmen istediler

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