Feghouli'yi resmen istediler
Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Bu sezon zirve yarışı içerisinde tutan oyuncuların başında gelen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye Arap takımlarından teklifler gelmeye başladı.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan ekipleri talip oldu.
Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Gomis'i bu sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e satmıştı.
Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Gomis'i bu sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e satmıştı.
Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Galatasaray devre arasında Garry Rodrigues'i de başka bir Arap takımı İttihad'a 8 milyon euro karşılığında gönderilmişti.
FEGHOULI'YE DE TALİP OLDULAR
Arabistan takımlarının hedefinde ise bu kez Sofiane Feghouli var. Özellikle Al Wehda kulübünün transfer için ısrarcı olduğu Cezayirli futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı..
G.SARAY FEGHOULI'NİN MENAJERİYLE RESMEN GÖRÜŞTÜ!
Başarılı oyuncunun menajeri Habib Antar'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum" dediği öğrenildi.
Feghouli kariyeri hakkında bilinmeyenleri anlattı...
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