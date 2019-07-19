Son dakika: Berke Özer'in yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'nin eski İdari Menajeri Hasan Çetinkaya kaleci Berke Özeri'in Belçika'nın Westerlo takımına kiralanacağını açıkladı.
A Spor'a konuşan Çetinkaya, "Berke Özer'i kiralık olarak Westerlo'ya almak istiyoruz. Son görüşmelerimizi yapıyoruz, bu transfer bitti diyebiliriz." diye konuştu.
Westerlo'da yönetici olarak görev yapan Çetinkaya, geçtiğimiz sene Altınordu'dan alınan genç file bekçisini takıma geçici olarak katmak için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.
Bu haberle birlikte Volkan Demirel'in takıma kalma ihtimali daha da güçlendi.
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