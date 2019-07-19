Volkan Demirel ismi Fenerbahçe resmi sitesinde
Fenerbahçe'de tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in geleceği merak konusu olurken resmi siteden bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in geleceği merak konusu olurken resmi sitede ilginç bir detay dikkat çekti.
Sarı lacivertli kulüpte Ersun Yanal'ın, takımda kalması yönünde rapor verdiği tecrübeli kaleciyle henüz yeni sözleşme yapılmazken; Fenerbahçe resmi internet sitesinde Volkan Demirel isminin 'oyuncular' bölümünden kaldırılmaması dikkat çekti.
Damien Comolli ve yönetimden bazı isimlerin Demirel'le yola devam etmeme konusunda görüş bildirdiği ifade edilirken temmuz ayının son haftasına girdiğimiz günlerde tecrübeli eldivenle ilgili netlik kazanan bir durumun olmadığı öğrenildi.
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