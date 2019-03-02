Serdar Aziz sahne alıyor
Devre arasında Galatasaray’dan transfer edilen Serdar Aziz bugün ilk kez İstanbul’da taraftarın huzuruna çıkacak.
Deplasmanda oynanan Kayserispor maçında oynamasına rağmen İstanbul’da henüz forma giyemeyen Serdar Aziz’in bugün ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
Sadık’ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle İstanbul’da ilk kez sahne alacak Serdar Aziz’in son iki gündür yapılan antrenmanlarda çok hırslı ve istekli olması dikkat çekti.
Tecrübeli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan taktik antrenmanlarında Skrtel’le yan yana onarken sıfır hatayla başarılı bir performans ortaya koyması teknik heyetin de hoşuna gitti.
Bursaspor, Galatasaray ve Miili Takım’da yaşadığı onca tecrübeye rağmen Serdar Aziz”in ilk kez taraftarın huzurunda oynama heyecanın yaşadığı da öğrenildi.
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