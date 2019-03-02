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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT / Spor Arena
02.03.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Serdar Aziz sahne alıyor

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Serdar Aziz sahne alıyor

Devre arasında Galatasaray’dan transfer edilen Serdar Aziz bugün ilk kez İstanbul’da taraftarın huzuruna çıkacak.

Deplasmanda oynanan Kayserispor maçında oynamasına rağmen İstanbul’da henüz forma giyemeyen Serdar Aziz’in bugün ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Sadık’ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle İstanbul’da ilk kez sahne alacak Serdar Aziz’in son iki gündür yapılan antrenmanlarda çok hırslı ve istekli olması dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan taktik antrenmanlarında Skrtel’le yan yana onarken sıfır hatayla başarılı bir performans ortaya koyması teknik heyetin de hoşuna gitti.

Bursaspor, Galatasaray ve Miili Takım’da yaşadığı onca tecrübeye rağmen Serdar Aziz”in ilk kez taraftarın huzurunda oynama heyecanın yaşadığı da öğrenildi.

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