Chelsea'den flaş karar! Victor Moses...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriChelsea'den flaş karar! Victor Moses...
GeriFutbol Chelsea'den flaş karar! Victor Moses...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Fanatik - Spor Arena
02 Mart 2019 - 12:03,

Chelsea'den flaş karar! Victor Moses...

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, Sarı Lacivertliler'de kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/13

1,5 yıllığına kiralanan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Sarı Lacivertli formayla siftahını Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta yapmıştı.

2/13

Gücü, agresifliği ve hızıyla taraftarların gönlünde taht kuran yıldız isimle ilgili olarak Ada basınından flaş bir iddia geldi.

3/13

Ada'nın en yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Daily Star, Chelsea'nin Nijeryalı futbolcu hakkındaki kararını verdiğini öne sürdü.

4/13

Haberde Premier Lig kulübünün adı bir dönem Galatasaray ile de anılan Gary Cahill ve Danny Drinkwater ile birlikte Moses ile de yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

5/13

Chelsea ile olan kontratı 2021 yazında sona erecek olan Moses'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2020 yazında bitiyor.

6/13

Oyuncunun gelecekte hangi kulübün futbolcusu olacağı büyük merak konusu.

7/13

Bilindiği gibi FIFA'dan Chelsea'ye iki dönem transfer cezası gelmişti.

8/13

Bu ceza sonrası Moses'in Ada'ya geri döneceği iddia edildi.

9/13

Fakat edinilen bilgiye göre Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı geri çağırma gibi bir hamlesi olmayacak.

10/13

Moses, kontratının sonuna kadar sarı lacivertli formayı terletecek.

11/13

Bu süreçte göstereceği performans, Fenerbahçe'nin bonservisi için hamle yapıp yapmayacağını belirleyecek.

12/13

Victor Moses'ın Chelsea antrenmanlarında attığı en güzel 5 gol... (VİDEO)

13/13

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Chelsea'den flaş karar! Victor Moses...

Anthony Joshua'dan flaş iddia! "Jarrell Miller'a kaybedersem..."

Gündeme bomba gibi düştü! Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın ardından...

Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü