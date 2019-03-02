Fenerbahçe'de Skrtel için yapılan son çağrı!
Fenerbahçe'de yönetim, sözleşme yenileme teklifine yanıt vermeyen Skrtel'e son bir çağrıda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifine yanıt vermeyen Martin Skrtel'e son bir çağrıda bulunuldu.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de hemen çözülmesi beklenen ancak uzadıkça uzayan bir durum yönetimin canını sıktı.
Daha önce sözleşme uzatma teklifi için düşünme süresi isteyen Martin Skrtel için yönetim yeniden harekete geçti. Slovak stopere bir an önce kararını vermesi aksi halde yeni arayışlara girişileceği bildirildi.
Skrtel'in bazı Arap ülkesinden ve ABD'den teklifler aldığı, son imzasını yüksek rakama atmak istediği iddia ediliyor. Ancak yine de ibre F.Bahçe'ye daha yakın.
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