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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Çetin AYDIN/İSTANBUL
20.04.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi... 'Gaza geldim'

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Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi... 'Gaza geldim'

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’i başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.D, ifadesinde, “Kalabalığa kapıldım, gaza geldim, cebimdeki çakmağı çıkartıp attım.” dediği öne sürüldü.

Şenol Güneşi yaralayan saldırganın ilk ifadesi... Gaza geldimOlaylarla ilgili 38 kişinin gözaltına alındığı, 32’sinin yapılan inceleme ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, S.D’nin de arasında bulunduğu 6 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin’le yedek kulübesi arkasındaki bazı taraftarlar arasında yaşanan tartışmanın olayların fitilini ateşlediği belirlendi.

Kamera görüntülerinden yola çıkılarak gözaltına alınan ve ticaretle uğraştığını söyleyen S.D, emniyetteki ilk ifadesinde, “Yedek kulübesindekilerle bazı taraftarlar arasında sözlü tartışma başladı. Ortam bir anda karıştı. Ben de kalabalığa uydum, gaza geldim cebimdeki çakmağı çıkartıp attım.” dediği öne sürüldü.


Polisin görüntüleri incelemeyi sürdürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Atılan çakmak nedeniyle Şenol Güneş’in başına 5 dikiş atılmış ve geceyi hastanede geçirmişti.

Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare görüntülendiBJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün akşamki Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında bir taraftarın attığı cisimle yaralandığı anlar kare kare görüntülendi. Fotoğraflarda olaydan sonra gözaltına alınan S.D isimli taraftarın Güneş'e kafasına sert bir cisim atması ve Şenol Güneş'in yere devrilmesi saniye saniye görülüyor.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan ve tatil edilen maçla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare fotoğraflandı. Fotoğraf karelerinde yaşanan tartışma sırasında S.D isimli taraftar elindeki cisimi Güneş'e fırlatıyor. Ardından Şenol Güneş yere düşüyor. Bu sırada Güneş yerde acılar içinde kıvranırken, tartışma halen devam ediyor.
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