Bunu da gördük! Quaresma'ya fırlatılan cisim şoke etti
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma korner kullandığı sırada Fenerbahçeli tribünlerden yabancı maddelere maruz kalmıştı.
Mücadelenin henüz ilk çeyreğinde Fenerbahçe kalesine doğru korner atışı kazanan Beşiktaş'ta topun başına Ricardo Quaresma geçti. Fenerbahçe tribünlerinden Ricardo Quaresma'ya yabancı madde atıldı.
Portekizli oyuncu korner sırasında kendisine atılan yabancı maddeler arasında bozuk paraların ağırlıkta olduğu gözlenirken çakmak da atıldı.
Bir taraftar ise pes dedirten skandala imza attı ve Quaresma'ya anahtarlık attı. Portekizli oyuncu ise anahtarlığı köşe gönderinin hemen arkasındaki TFF görevlisine teslim etti.
Mücadelenin 41. dakikasında yeniden korner kullanmaya giden Ricardo Quaresma'ya atılan maddeler neden ile maçın hakemi yardımcılarını orta sahaya çağırmıştı ve oyununun ilk uzatma devresine 4 dakika eklenmişti.
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