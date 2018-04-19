Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Şenol Güneş böyle yerde kaldı! Sedyeyle hastaneye kaldırıldı...
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sinirler gerildi. Tolga Zengin'in yedek kulübesinin arkasında olan taraftarlarla yaşadığı tartışma büyüdü. Şenol Güneş ve Oğuzhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı Tolga Zengin sakinleşmeyince ortalık iyice gerildi. Bu arada Şenol Güneş kafasına gelen madde sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan sahayı terk etti. Derbi 57. dakikadaki olaylar nedeniyle tatil edildi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Kafasına 5 dikiş atılan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in son durumu...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sinirler gerildi. Tolga Zengin'in yedek kulübesinin arkasında olan taraftarlarla yaşadığı tartışma büyüdü. Şenol Güneş ve Oğuzhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı Tolga Zengin sakinleşmeyince ortalık iyice gerildi. Bu arada Şenol Güneş kafasına gelen madde sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan sahayı terk etti. Derbi 57. dakikadaki olaylar nedeniyle tatil edildi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Derbide çıkan olaylar sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başından yaralanarak hastaneye bu şekilde kaldırıldı. Güneş'in ambulansla hastaneye götürüldüğü o görüntüleri izlemek için videoya tıklayınız...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Şenol Güneş'in sedye ile hastaneye götürüldüğü o anlar...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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İşte Şenol Güneş'in kafasına isabet eden cismin attığı iddia edilen o kare...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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İşte Güneş'in yerde kaldığı o anlar...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Beşiktaşlı İdareci Erdinç'in özel güvenlikler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Emre OKTAY / Adem KABAYEL