İşte dün gece Türkiye'yi karıştıran adam! O anlar kare kare görüntülendi...
İHA'nın haberine göre Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarda teknik direktör Şenol Güneş’i yaralayan kişi gözaltına alındı. Öte yandan Güneş'in yaralandığı o anlar kare kare fotoğraflandı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş başından yaralanmıştı.
O ANLAR KARE KARE GÖRÜNTÜLENDİ
Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.’yi gözaltına aldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan ve tatil edilen maçla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare fotoğraflandı. Fotoğraf karelerinde yaşanan tartışma sırasında S.D isimli taraftar elindeki cismi Güneş'e fırlatıyor. Ardından Şenol Güneş yere düşüyor. Bu sırada Güneş yerde acılar içinde kıvranırken, tartışma halen devam ediyor.
32 GÖZALTI!
Gözaltına alınan S.D. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan maçta toplam 32 kişi gözaltına alındı.
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