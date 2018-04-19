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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
19.04.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Çulcu açıkladı... 'Hükmen mağlup olur!'

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Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena hakem yorumcusu Mustafa Çulcu, olaylı derbi sonrası neler olacağını açıkladı... Beklediği kararın sarı lacivertlilerin hükmen yenilgisi olduğunu ifade eden Çulcu, "Ancak, hakem ve temsilcilerin raporları her şeyi değiştirebilir" dedi.

İşte, Mustafa Çulcu'nun alınacak kararlarla ilgili açıklamaları...

- Maçın  başından, tatil olduğu 55. dakikaya kadar Beşiktaşlı futbolcuların kullandığı korner atışları sırasında Fenerbahçe tribünlerinden köşe gönderine yabancı maddeler atıldı. Hakem bunları görünce korner bayraklarının olduğu bölgelere gidip, taraftara, “Ben buradayım” mesajını verdi. Bu sırada, başta takım kaptanı Volkan Demirel başta olmak üzere Fenerbahçeli futbolcuların iyi niyetli desteğini aldı. Bunlar futbol adına olumlu davranışlardı. Sahaya yabancı madde atılması olayı 55. dakikaya kadar 4 defa yaşandı. Bu süreçte hakem maçı oynatmak için elinden geleni yaptı.

GÜNEŞ YERE DÜŞÜNCE...
- Dakikalar 55’i gösterirken Beşiktaşlı Tolga Zengin, tribünlerle diyaloğa girdi. Tolga’yı sakinleştirmek isteyen Şenol Güneş, başına atılan bir cisim nedeniyle yere düştü ve sonrasında ortalık iyice karıştı. Hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları bu sırada olayları dikkatli biçimde izliyordu ki, Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Devamında, hakem Kalkavan ve yardımcıları da saha, seyirci ve güvenlik koşullarının yetersiz olduğunu görünce içeri girdi. Ardından, maçta görevli TFF temsilcileriyle konuştuktan sonra da maçı tatil etti.

ÖNCE BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR GİTTİ
- Daha önce de ifade ettiğim üzere hakemin maça oynatmak için büyük çaba sarfettiğini gördük. Soyunma odasına girdikten sonra çıkmaması doğru karar. Şimdi bu maçın kaderini TFF Yönetim Kurulu belirleyecek. Bugüne kadarki genel temayül şöyle; hakem ‘sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyunun devam etmesine sağlıklı bir ortam bulamadım ve tatil ettim’ diye rapor yazarsa, Fenerbahçe hükmen mağlup olur. Bu noktada TFF temsilcilerinin vereceği rapor da son derece önemli. Ancak, Beşiktaşlı futbolcuların hakem kararını beklemeden soyunma odasına gitmeleri de önemli bir ayrıntı.

VE MAÇTA GÖSTERİLEN BÜTÜN KARTLAR GEÇERLİ
TFF Yönetim Kurulu’nun bu maçla ilgili vereceği karar ne olursa olsun, hakem Mete Kalkavan’ın gösterdiği kartlar geçerli olacak. Bu durumda, direkt kırmızı kart gören Pepe en az 2 maç ceza alır. Hakem, olaylara karışan futbolcuları da raporunda yazarsa, bu oyuncular da ceza alır.

Çulcu açıkladı... Hükmen mağlup olur

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