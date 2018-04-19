Çulcu açıkladı... 'Hükmen mağlup olur!'

İşte, Mustafa Çulcu'nun alınacak kararlarla ilgili açıklamaları...

- Maçın başından, tatil olduğu 55. dakikaya kadar Beşiktaşlı futbolcuların kullandığı korner atışları sırasında Fenerbahçe tribünlerinden köşe gönderine yabancı maddeler atıldı. Hakem bunları görünce korner bayraklarının olduğu bölgelere gidip, taraftara, “Ben buradayım” mesajını verdi. Bu sırada, başta takım kaptanı Volkan Demirel başta olmak üzere Fenerbahçeli futbolcuların iyi niyetli desteğini aldı. Bunlar futbol adına olumlu davranışlardı. Sahaya yabancı madde atılması olayı 55. dakikaya kadar 4 defa yaşandı. Bu süreçte hakem maçı oynatmak için elinden geleni yaptı.

GÜNEŞ YERE DÜŞÜNCE...

- Dakikalar 55’i gösterirken Beşiktaşlı Tolga Zengin, tribünlerle diyaloğa girdi. Tolga’yı sakinleştirmek isteyen Şenol Güneş, başına atılan bir cisim nedeniyle yere düştü ve sonrasında ortalık iyice karıştı. Hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları bu sırada olayları dikkatli biçimde izliyordu ki, Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Devamında, hakem Kalkavan ve yardımcıları da saha, seyirci ve güvenlik koşullarının yetersiz olduğunu görünce içeri girdi. Ardından, maçta görevli TFF temsilcileriyle konuştuktan sonra da maçı tatil etti.

ÖNCE BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR GİTTİ

- Daha önce de ifade ettiğim üzere hakemin maça oynatmak için büyük çaba sarfettiğini gördük. Soyunma odasına girdikten sonra çıkmaması doğru karar. Şimdi bu maçın kaderini TFF Yönetim Kurulu belirleyecek. Bugüne kadarki genel temayül şöyle; hakem ‘sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyunun devam etmesine sağlıklı bir ortam bulamadım ve tatil ettim’ diye rapor yazarsa, Fenerbahçe hükmen mağlup olur. Bu noktada TFF temsilcilerinin vereceği rapor da son derece önemli. Ancak, Beşiktaşlı futbolcuların hakem kararını beklemeden soyunma odasına gitmeleri de önemli bir ayrıntı.

VE MAÇTA GÖSTERİLEN BÜTÜN KARTLAR GEÇERLİ

TFF Yönetim Kurulu’nun bu maçla ilgili vereceği karar ne olursa olsun, hakem Mete Kalkavan’ın gösterdiği kartlar geçerli olacak. Bu durumda, direkt kırmızı kart gören Pepe en az 2 maç ceza alır. Hakem, olaylara karışan futbolcuları da raporunda yazarsa, bu oyuncular da ceza alır.