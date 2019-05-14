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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Yeni Şafak
14.05.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Şampiyon olacaktılar, küme düştüler!

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Şampiyon olacaktılar, küme düştüler!

Türkiye'de herkesin gözü Süper Lig'de ancak alt liglerde ilginç şeyler yaşanıyor. Türk futbolunda düzeltilmesi gereken konulardan biri olarak görülen alt liglerde yaşanan son olay herkese 'pes artık' dedirtti.

Siz hiç zirvedeki takımla aynı puanda ligi tamamlayan bir takımın küme düştüğüne şahit oldunuz mu? Kulağa hiç inandırıcı gelmiyor değil mi? İşte tam da böyle oldu.

Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 25 hafta yenilgi yüzü görmeyen ancak son hafta kendi saha ve seyircisi önünde 68 Yeni Aksaray Belediyespor’a yenilerek 3.Lig hayallerini yitiren Medcem Silifke Belediyespor bir alt lige düştü.

BAL’ın korkunç statüsünün bu sezonki son kurbanı Medcem Silifke Belediyespor oldu.

68 Yeni Aksaray Belediyespor’a yenilerek 3.Lig hayallerini yitiren Medcem Silifke Belediyespor, statü gereği ligde kalma-düşme maçına çıkartıldı.

Uçan Kaleci Cihat Arman
'Uçan Kaleci' Cihat Arman

Tarsus Şehir Stadında oynanan maçta Mersin Süper Amatör Lig şampiyonu İdmanyurdu 1925, rakibini mağlup ederek 2019-2010 sezonunda İçel’in (Mersin) Bölgesel Amatör Ligdeki 3’ncü takımı olmaya hak kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta 68 Yeni Aksaray Belediyespor ligi ilk sırada bitirmiş ve Akşehirspor’u yenerek 3.Lige çıkmıştı. Ligde ikinci olan İçelspor’un ardından aynı puan ile (52) ligi ikili averaj ile 3’ncü sırada bitiren Medcem Silifke Belediyespor, BAL’ın statüsü gereği düşme-kalma maçı oynamak zorunda kalmıştı.

Peki ortaya çıkan bu ilginç tablonun sebebi ne? ​Farklı illerden gelen takımları aynı lig içerisinde oynatmayı amaçlayan BAL statüsü bu durumun ortaya çıkmasında en önemli etken.

BAL'daki tartışılan statüde 4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, dört takım arasında sezon sonu puan tablosunda en üst sırada olan takım Spor Toto BAL’da kalır, ikinci olan takım yerel lig sıralamasına göre bir takım ile baraj müsabakası oynar. En alt sırada olan iki takım yerel lige düşer ifadeleri kullanılıyor.

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