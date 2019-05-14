'Uçan Kaleci' Cihat Arman

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Uçan Kaleci' Cihat Arman
GeriFutbol 'Uçan Kaleci' Cihat Arman
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Safter OBUZ
14.05.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

'Uçan Kaleci' Cihat Arman

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Uçan Kaleci' Cihat Arman

Asırlık bir çınara "Sarı Kanarya" ismini veren, Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane kalecisi Cihat Arman, 25 sene önce bugün aramızdan ayrıldı.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Cihat Arman, profesyonel futbol hayatına Gençlerbirliği'nin genç takımında başladı ve hızla A takıma yükseldi. 3 yıl oynadığı Başkent ekibinden 1936 yılında İstanbul'a Güneş SK'ye transfer oldu ancak kulübün kapanmasıyla Fenerbahçe'ye geçti.

Dedelerimiz, büyüklerimiz Cihat Arman için, 'öyle bir kaleciydi ki bir direkten öbür direğe uçardı' derdi. O yüzden 'Uçan Kaleci' ünvanını aldı.

Fenerbahçe formasıyla 308 kez sahaya çıkan Arman, giydiği sarı kazak nedeniyle Fenerbahçe'nin 'Kanarya' sembolünü almasını sağladı.

Fenerbahçe taraftarının dillere pelesenk ettiği Fenerbahçe marşında geçen 4 efsane isimden biridir...

Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler

Hala sevilen birer abidedirler

Hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk

Yıllar yılı hep şampiyon olduk

Fenerbahçe ile 6 şampiyonluk, 3 Başbakanlık Kupası, 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu, 1 İstanbul Kupası ve 1 İstanbul Şildi kazanan Cihat Arman, 1953 yılında futbolu bıraktı.

II. Dünya Savaşı sırasında, etkin futbol yaşantısı döneminde milli maçların olmaması yüzünden milli formayı 13 yılda ancak 13 kez giyebildi.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığının yanı sıra teknik direktörlük de yapan Cihat Arman, 1949'da bir maçlığına A Milli Takımın başına geçti ve 20 Kasım'da Suriye ile oynanan 1950 FIFA Dünya Kupası eleme maçında Türkiye, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Beyoğluspor, Beşiktaş, İstanbulspor, Kasımpaşa, Yeşildirek, Eskişehirspor, Mersin İY ve Vefa takımlarını çalıştıran Arman, 1971'den sonra gazetelerde maç yorumlamaya başladı, antrenörlük kursları düzenledi, Fenerbahçe'nin ilgili derneklerinde başkanlık yaptı. Fenerbahçe başkanlığına sadece 1 kez aday oldu ancak seçimlerden önce çekildi.(1988)

Lens, Fenerbahçe’deki performansını aratıyor
Lens, Fenerbahçe’deki performansını aratıyor

Cihat Arman’ın tarihe geçen hareketi

Cihat Arman'ın yeteneklerinin yanı sıra harika bir zekaya sahip olduğunun kanıtı bir hikaye ile efsanenin yaşam hikayesine nokta koyalım; futbolun iki efsane ismi Beşiktaşlı Şükrü Gülesin ile Fenerbahçeli Cihat Arman arasında 1939-1940 sezonunda ilginç bir olay yaşandı. Mithatpaşa Stadı’nda oynanan maça ilgi büyüktü… Tribünler tıklım tıklımdı… Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Şükrü Gülesin, Hüseyin Saygun'un pasıyla atağa kalktı. Şükrü'yü durdurana aşk olsun.

Güçlü fiziğiyle rakiplerinin korkulu rüyası olan Şükrü, Fenerbahçeli defans oyuncusu Rafet ile baş başa kaldı. Rafet ne yaptıysa Şükrü'yü durduramadı. En sonunda da penaltı yaptıracağını düşünün Rafet, Şükrü'yü bıraktı. Tribünler ayaklandı, herkes Şükrü Gülesin'in gol atacağını düşünürken beklenmedik bir hareket Cihat Arman'dan geldi. Cihat Arman kimselerin aklına gelmeyen bir oyun oynadı Şükrü Gülasin'e... Şükrü meşin yuvarlağı ağlara göndermeye hazırlanırken Cihat Arman el kol işareti yapmaya başladı. “Geçti artık” gibilerinden hareketler yapan Cihat, Şükrü’nün aklını karıştırdı. Cihat’ın hareketlerine anlam vermeye çalışan Şükrü, öfke dolu bir halde topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi. Topu dışarı gönderen Şükrü Gülesin, "Ne faulü" diye hakeme doğru koşmaya başladı. Hakem ise şaşkın şakın etrafına bakmaya başladı. Şükrü Gülesin hakeme itiraz ediyor, pozisyonun ne ofsayt ne de faul olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Hakem güçlükle Şükrü'ye düdük çalmadığını anlattı ve efsane futbolcunun adeta başından aşağı kaynar sular döküldü. Şükrü Gülesin, Cihat Arman tarafından gole giderken kandırıldı. Gülesin, "Kaptan, düdüğü değil seni dinledik. Bir golden olduk ama helal olsun. İyi kandırdın beni" dedi.

14 Mayıs 1994'te hayata gözlerini yuman "Uçan Kaleci" Cihat Arman'ı, vefatının 25. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (14.05.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Haluk Yıldırım: "Kim hak ederse, daha iyi basketbol oynarsa finali oynasın"

'Uçan Kaleci' Cihat Arman

Antrenör uzmanlık eğitimleri başladı

West Brom ile Aston Villa, Premier Lig yolunda! iddaa'nın favorisi...