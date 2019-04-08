Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, İstanbul ve Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, sosyal medya hesabından İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı yaptı.
55 yaşındaki Russell Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!"
Russell Crowe'un bu paylaşımı sonrası özellikle sarı lacivertli taraftlarların yoğun bir şekilde destek mesajı gönderdi.
Apropos to nothing ... if you’ve never seen Istanbul , put it on your list . Truly one of the globes greatest urban areas.— Russell Crowe (@russellcrowe) 7 Nisan 2019
Love that city ... and @Fenerbahce_EN @Fenerbahce
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