Mesut Özil öfkesi! Montunu fırlattı...
İngiltere Premier Lig'deki 32. hafta mücadelesinde Everton Arsenal'ı 1-0 yendi. Maçta Arsenal Kaptanı Mesut Özil'in fevri hareketi epey dikkat çekti.
Newcastle maçının aksine sönük bir performans sergileyen Türk asıllı Alman futbolcu, teknik direktörü Unai Emery tarafından 74. dakikada oyundan alındı.
Kulübeye gelen Özil, iki taraf arasında tartışma yaşandığı sırada Everton hocası Marco Silva ile kendi teknik direktörü Unai Emery'nin olduğu bölgeye doğru montunu fırlattı.
Özil ilk yarıda da Seamus Coleman ile fiziksel boyuta varan bir tartışma yaşadı.
Kritik bir puan kaybı yaşayan Londra ekibi Premier Lig'de 63 puan ile dördüncü sırada bulunuyor.
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