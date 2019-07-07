Rodrigues: "Fenerbahçe'ye çok yakınım"
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Garry Rodrigues'in, sarı lacivertli takıma çok yakın olduğunu belirttiği iddia edildi.
Galatasaray'ın eski Futbol Direktörü Cenk Ergün, A Spor'da Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Rodrigues hakkında konuştu.
Garry Rodrigues'in Süper Lig'e çok uygun bir oyuncu olduğunu belirten Ergün, "Cuma günü konuştum, büyük ihtimalle olacak. Rodrigues, bana 'bitti bitiyor, Fenerbahçe'ye çok yakınım' dedi." ifadelerini kullandı.
2019 ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle El-İttihad'a transfer olan Rodrigues, çıktığı 11 maçta, 1 gol attı.
2.5 sezon sarı kırmızılı formayı da giyen Rodrigues, 78 maçta, 16 gol atıp 16 da asist yapmıştı.
İşte, sarı lacivertlilerin transfer etmek istediği Garry Rodrigues'in hikayesi
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