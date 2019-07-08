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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte o masada konuşulanlar!

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İşte o masada konuşulanlar!

Hürriyet, Galatasaray'daki büyük zirvenin perde arkasını açıklıyor.

Kadrosunu Babel, Adem Büyük, Şener, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor ile güçlendiren G.Saray, as kadroyu öncelikle orta saha ve forvet takviyesi yapacak. Fatih Terim, “Elimizde şampiyon bir kadro var. Aceleci olmaya gerek yok” dedi.

G.SARAY’da önceki akşam gerçekleşen buluşma merak konusu oldu. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim yemekli toplantıda kulübün gündemindeki sorunları görüştü. Yeni transferleri değerlendiren Terim, “Babel hücumda önemli rol oynayacak. Adem, Şener ve Jimmy de kadro derinliği açısından önemli” dedi.

Vedat Muriqi için iyi teklif verildi

Yemekte, o saatlerde Fenerbahçe’ye transferi henüz kesinleşmeyen Vedat Muriqi’nin durumu da konuşuldu. Fatih Terim, 3.7 milyon Euro artı Ozornwafor’u kiralamayı ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi teklif edip beklemeye çekilen yönetimin politikasını desteklediğini ifade etti. Yöneticilerin konuyla ilgili olarak, “Biz gerekeni yaptık. ‘Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum’ diyen bir oyuncuya Galatasaray o saatten sonra talip olmaz. Galatasaray’a yakışan, o futbolcudan vazgeçmektir” dediği öğrenildi.

‘Elimizde şampiyon bir kadro var’

TOPLANTIDA, transferde bundan sonra izlenecek yol haritası da belirlendi. Sarı kırmızılılar öncelikle orta saha ve forvete birer takviye yapma kararı aldı. Sevilla’dan Ever Banega transferi ve Mbaye Diagne’nin durumuna göre planların revize edilmesi kararı da alındı. Fatih Terim son olarak, “Elimizde şampiyon bir takım var. Kadro derinliğimiz de geçen sezona göre daha iyi oldu. Bu aşamadan sonra aceleci davranmaya gerek yok. Mali açıdan doğru hamleler yapmalıyız” dedi.

 

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