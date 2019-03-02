Merakla beklenen o belgesel! 'Obrigado Alex'
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Fenerbahçe Original Series'in ilk bölümünü 'Obrigado Alex (Teşekkürler Alex)' başlığıyla yayınladı.
Fenerbahçe Kulübü, taraftarların merakla beklediği belgesel serisinin ilk bölümünü yayınladı.
Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan 'Obrigado Alex' belgeseli, Fenerbahçe YouTube hesabından ilk bölümüyle yayınlandı.
8 dakikalık belgesel, Alex'in 7 yıl sonra Kadıköy'e gelmesini anlatıyor.
Belgeselde, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Atiker Konyaspor maçı öncesi Samandıra ve Kadıköy'e gelen Alex'in duygu dolu konuşması da yer aldı.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2004 yılından itibaren yaşadıklarını anlatan Alex, zaman zaman Türkçe de konuştu.
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