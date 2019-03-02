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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Arşiv
02 Mart 2019 - 08:30,

Yanal kararını verdi! Rize 11'i...

Süper Lig’de önemli bir eşiği aşacak olan F.Bahçe, Rize karşısında 2000. maçında 1140. galibiyetini arayacak. Şimdiye dek 1131 kez 3 puana kavuşan G.Saray’ı, 1997 maça çıkan 1079 galibiyetli Beşiktaş izliyor.

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1/14

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için şiddetle üç puana ihtiyaç duyan F.Bahçe bugün, ikinci yarının formda ekibi Ç. Rize’yi konuk edecek. Sarı lacivertlilerde cezalı Sadık forma giyemeyecek. Konuk takımda da Petrucci sakatlığı nedeniyle bugün oynayamayacak.

2/14

Volkan

3/14

Isla

4/14

Skrtel

5/14

Serdar Aziz

6/14

Hasan Ali Kaldırım

7/14

Dirar

8/14

Zajc

9/14

Tolgay

10/14

Mehmet Topal

11/14

Moses

12/14

Soldado

13/14

"Soldado 990 dakika sahada kalmalı"

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

14/14

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