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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mehmetçik'in izinde!

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Mehmetçik'in izinde!

1955’teki F.Bahçe-G.Saray derbisinde kafasının yarılmasına rağmen oyundan çıkmayıp “Mehmetçik” diye anılmaya başlanan Basri Dirimlili’den 64 yıl sonra Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilere benzer duyguları yaşattı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - 40 yaşından gün almasına rağmen hırsı, isteğiyle olduğu kadar özverili davranışlarıyla da Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe taraftarlarının kalbindeki apayrı...

Tribünlerin en sevdiği futbolcu olan yıldız oyuncu, son Denizlispor maçında kırık kaburga ile oynayarak bir kez daha gönüllere taht kurdu. Emre’nin bu özverisi, yılların efsanesi Basri Dirimlili’yi hatırlattı. Basri, 1955’teki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kafasının yarılmasına rağmen oyundan çıkmamış ve o an çekilen fotoğrafı, futbolculuğu kadar efsane olmuştu.

O tarihten itibaren yaptığı fedakarlık nedeniyle “Mehmetçik” lakabıyla anılmaya başlayan Dirimlili’ninkine benzer davranışıyla, yıllar sonra Emre Belözoğlu da adeta ikinci bir “Mehmetçik” olarak alkışlandı.

Maç öncesi oynayıp oynamayacağı belirsiz olan Emre, kendi ısrarıyla sahadaki yerini alırken, ağrı kesici iğne oldu, vücuduna da bandaj yapıldı. Bu haliyle 64 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, ikinci golün de  pasını vererek görevini tamamladı. Maç sonrası ise, “Yenilginin acısı benim için kırık acısından beter” diye konuştu.

 ACI İÇİNDE 64 DAKİKA SAHADA KALDI

Emre oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sağlık heyeti tarafından hemen kontrole alındı, bandajı değiştirildi.

Mehmetçikin izinde

MURIQI ATAR, FENER KAZANIR

Önceki gün Denizlispor’u 2-1 yenen Fenerbahçe’de, Kosovalı santrfor Vedat Muriqi’nin golleri galibiyetin habercisi oluyor. Fenerbahçe, ligde yaptığı 8 maçta 4 galibiyet alırken, Vedat Muriqi bu karşılaşma ların tamamında rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin gol atamadığı mücadelelerde henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe’nin galip geldiği 4 maçta da gol atan Kosovalı futbolcu, puan kayıplarında ise sessiz kaldı. Vedat Muriqi, 8 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonun eleştirilen santrforları Slimani ve Frey’i şimdiden yakaladı.

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