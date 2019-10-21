FB TV Spikeri Dilay Kemer'den duygusal paylaşım

Kan kanseri hastalığı ile mücadele eden FB TV Spikeri Dilay Kemer, Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

Dilay Kemer, Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu.

''Herkese merhaba, ön tedavim bitti, biraz dinlendim ve şimdi esas tedavime başlıyoruz. Korkunun yerini umut ve heyecan kaplıyor yavaş yavaş. Bir kez daha güzel enerjilere ihtiyacım var. Hem arkadaşlarımdan hem de beni sevenlerden ricam, detay sormadan, yormadan sadece aklınıza geldikçe bana iyi dilekler yollamanız. O zaman dua şov başladın. Herkese kocaman sevgiler.''

Genç spiker, Instagram'dan bir paylaşım daha yaparken bu kez şu sözleri kullandı;

''Tedaviye başlamadan hemen önce çok sevdiğim doktorlarımdan biri bana heyecanla başından geçen bir olayı anlattı. Bir taksiye biniyor (şoförde sarı lacivertli forma) yolculuk esnasında telefonla konuşuyor. Hastaneden arıyorlar. Konuşmanın arasında kemik iliği sözü geçince, taksicinin dikkatini çekiyor ve kök hücre bağışı ile ilgili sorular sormaya başlıyor doktoruma... "Biz arkadaşlarımızla kök hücre bağışçısı olmaya karar verdik bizim Dilay için" diyor. Doktorum şaşkın, bir yandan da belli etmemek için "Dilay kim?" diye soruyor. "İşte bizim Dilay Kemer, Fenerbahçe'den. Biz hepimiz onun için bağışçı olacağız, belki ona uygun çıkarız ne kadar süper bir şey olur düşüncenize" diyor. Bu kadar tesadüf bu önemli tedavi öncesi bize güzel bir işaret gibi geldi, benim gözlerim doldu dinlerken. Aylar önce doktoruma bu hastalığın bana gelmesinin şöyle ulvi bir sebebi olmalı bir işe yaramalı, belki de birilerine yardım etmeliyim demiştim. Bir kişinin bile donör olmasına vesile olduysam ne mutlu bana ve darısı nicelerine, buradan o taksici kardeşimize de çok çok selamlar...''