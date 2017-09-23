Mahmut Uslu'dan Caner için şok sözler

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hakemin performasından çok mutlu olmadıklarını söyleyen Uslu, "Hakemden memnun değiliz. Fikret Orman sürekli konuşarak hakemleri baskı altına alıyor. Hakeme gördüklerini çalsın diyor. Bugün gördüğünü çalmadı. Beşiktaş 2 kırmızı kart daha görmeliydi. Bakıldığında bugünkü iki penaltı kararı da doğru" diye konuştu.
"MART AYI GELMEDEN AĞLAMAK OLMAZ"
Alvaro Negredo'nun attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmaması hakkında da konuşan Uslu, "Tekrarlıyorum, bugün hakemden memnuz değiliz ama Negredo'nun pozisyonunun tartışılacak bir yanı yok. Pozisyon 4.5 metre ofsayt. Mart ayı gelmeden ağlamak olmaz" dedi.
Yılmaz Vural'dan flaş açıklamalarLigin 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini sarı lacivertliler kazandı. Maçı değerlendiren Yılmaz Vural Spor Arena'ya çok özel ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TARAFTARLARIN CANER'E TEPKİ GÖSTERMESİ NORMAL"
Fenerbahçe'nin çok önemli yerlere geleceğini söyleyen Mahmut Uslu, "Her şey güzel olacak. Fenerbahçeliler birleşsin" çağrısında bulundu.
Caner Erkin hakkında konuşan Uslu, "Caner'in özel hayatını biliyorsunuz. 4 yıl Fenerbahçeliler ve yönetim ona sahip çıktı. Seyircilerin böyle tepki göstermesi normal. Caner'e hepimiz yardım ettik. Özel hayatıyla ilgili konuşmayacağım. Lens'e diyecek bir şey yok. Lens'in kulübü bizden acayip bir para istedi, sonra fiyatı indirdiler Beşiktaş aldı" dedi.
"ŞENOL GÜNEŞ'E YAKIŞIR MI?"
Şenol Güneş'in atılması ile ilgili konuşan Uslu, "Mesela şimdi mevcut olan hakemle ilgili 'Niye attı' diyor antrenörü. Antrenör, 'O.Ç' diyor hakeme. Yakışır mı Şenol Güneş'e? Atılma sebebi budur" açıklamasında bulundu.
Son olarak derbi hakkında konuşan Uslu, "Türkiye'deki en önemli takımlarından biri olduğumuzu gördük. Buraya havalı havalı geldiler. İstatistik olarak bakarsanız, bütün derbilerdeki performansını görürsünüz" diye konuştu.
5 kırmızı kartın çıktığı derbiyi Fenerbahçe kazandı!Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde nefesleri kesen, 5 kırmızı kart ve 2 penaltının olduğu maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah - beyazlı ekip bu sezon ilk kez mağlup oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 87. dakikada Babel atarken ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Giuliano ve 86. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti. Maçın 43. dakikasında Quaresma, 45. dakikasında Neto, 85. dakikada Atiba, 88. dakikada İsmail Köybaşı ve maç sonu Oğuzhan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş 13 puanda kaldı ve zirve mücadelesinde yara aldı.