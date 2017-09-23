Yılmaz Vural'dan flaş açıklamalar

İşte Yılmaz Vural'ın maç sonunda yaptığı değerlendirmeler:

Fenerbahçe 4-3-3 başladı. Beşiktaş ise 4-2-3-1 taktiği ile başladı maça. Kırmızı kartlar sonrası iki takımda 4-4-1 tarzına döndüler... Çok enteresan bir maç oldu. Posizyon anlamında kıt bir maçtı. Futbolda iyi oynayanın değil iyi mücadele eden takımın kazandığı bir maçtı. Beşiktaş gol arayan bir takımken Fenerbahçe deplasman takımı gibiydi zaman zaman. Fenerbahçe kontraataklarla golü aradı.

DERBİLERDE İLLE DE İYİ OYNAYAN KAZANMIYOR

Beşiktaş ya hep ya hiçe oynadığı dakikalarda Tolgay oyunda dahil oldu. Bu dakikadan sonra Beşiktaş ikinci golü yedi ancak oyunda kaldı nitekim golü buldu fakat 5 dakikalık uzatma siyah beyazlılara yetmedi. Derbiler böyle, ille de iyi oynayan kazanmıyor...

Fenerbahçe'ye bakacak olursak... Bu galibiyetle aldanmasınlar. Tabi ki önemli bir galibiyet aldılar ancak taraftarı sayesinde... Taraftarın gücünü bu maçta gördük. Fenerbahçe taraftarına bol bol teşekkür etmeli.

HAKEMİ VE EKİBİNİ TEBRİK EDİYORUM

Verdiği penaltılar, gösterdiği kartlardaki tavrı gayet sakindi. Bu maçları yönetmek kolay değil. Ben kendisini ve ekibini takdir ediyorum. Parantez açarsak Negredo'nun gol attığı pozisyonu tekrar izlemeli.. Sonuca bakarsak Fenerbahçe hakem kararlarıyla kazanmadı, Beşiktaş da hakem hataları ya da yine kararlarıyla kaybetmedi.