5 kırmızı kartın çıktığı derbiyi Fenerbahçe kazandı!

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 87. dakikada Babel atarken ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Giuliano ve 86. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti.

Maçın 43. dakikasında Quaresma, 45. dakikasında Neto, 85. dakikada Atiba, 88. dakikada İsmail Köybaşı ve maç sonu Oğuzhan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş 13 puanda kaldı ve zirve mücadelesinde yara aldı.





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

18. dakikada Mehmet Ekici'nin sağdan ortasında ceza sahasında Medel ile ikili mücadeleye giren Janssen yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Giuliano, meşin yuvarlağı kaleci Fabricio'nun sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Quaresma, 2 dakika sonra Mehmet Ekici'yle girdiği mücadelenin ardından hakem Ali Palabıyık'tan ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45. dakikada bir kırmızı kart da Fenerbahçe gördü. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun, Neto'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle son oyuncu olan Neto'yu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun.

NOTLAR:

VOLKAN DEMİREL İLK KEZ

Süper Lig 6'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yıllardır süregelen Kadıköy rutini bozuldu.

2006-2007 yılından bu yana Kadıköy'de oynanan tüm Beşiktaş maçlarında sarı-lacivertli formayla ilk 11'de sahaya çıkan Volkan Demirel, ilk kez 11'in dışında kaldı.

KALE, KAMENİ'YE EMANET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün oynanacak mücadelede kaleyi Carlos Kameni'ye emanet etti. Sarı-lacivertli ekip, yeni adıyla Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı Volkan Demirel'in ilk 11'de oynadığı hiçbir maçta rakibine galibiyet yüzü göstermezken, Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'deki son mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda Rüştü Reçber'in kaleyi koruduğu maçta almış ve rakibine 4-3 yenilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN BEKLENEN KADRO

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısına beklenen kadrosu ile çıktı. İlk onbirde herhangi bir sürprize yer vermeyen Güneş, sağ bek için son idmanda değişmeli oynattığı Necip - Medel ikilisinden Medel'i tercih etti. Stoper ikilisini Pepe ve Tosic'ten oluşturan Şenol Güneş sol bekte ise Caner Erkin'e yer verdi. Sakatlığı geçen Oğuzhan Atiba'nın yanındaki yerini alırken hücum hattı Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun'dan oluştu.

Kadıköy'e doğru yola çıkan Beşiktaşlı futbolcuları Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılırken Gökhan Gönül yolcu etti. Gönül "Kazanın gelin" dedi.

FENERBAHÇE VOLEYBOL TAKIMI KUPA İLE TARAFTARLARI SELAMLADI

Geçtiğimiz hafta Halkbank'ı yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Fenerbahçe Voleybol Takımı, Beşiktaş maçı öncesinde kupa ile birlikte sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Statta bulunan taraftarlar da Fenerbahçe Voleybol Takımı'na büyük sevgi gösterilerinde bulundu.



SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN TRİBÜN ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi kareografi düzenledi. Yaptıkları tribün şovla büyük beğeni toplayan sarı-lacivertli taraftarlar, ''Çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır'' pankartı açtı.



CANER ERKİN'E TEPKİ

Caner, Fenerbahçe taraftarının tepkisinden sonra kendisini çağıran Beşiktaş taraftarının önüne geldi ve diz çökerek Siyah Beyazlı taraftarları selamladı. Derbi maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı Caner Erkin'e Sarı-lacivertli taraftarlardan tepki geldi. Bunun üzerine Beşiktaş taraftarları Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Caner Erkin de Siyah-beyazlılar için ayrılan tribünleri dizlerinin üzerine çökerek selamladı. Bu selamlamanın ardından da Sarı-laciverti taraftarlar uzun süre milli futbolcuya tepkilerini sürdürdüler.

TOSİC'İN CEZASI SONA ERDİ, ADRİANO SAKAT

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic'in cezası sona erdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında cezasını çeken Tosic, derbi maçta Şenol Güneş tarafından görevlendirildi.

Siyah-beyazlı ekipte Adriano Correia Fenerbahçe derbisinde takımı yalnız bıraktı. Atiker Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Adriano, derbi maçta forma giyemedi.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ 8 KİŞİ İLE KADIKÖY'DE

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadıköy'e gelmeyeceğini daha önce açıklamıştı.Fenerbahçe derbisine siyah-beyazlı kulüpten 2'nci Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu, Berk Hacıgüzeller, Emre Kocadağ ve Hüseyin Mican Ülker Stadyumu'na geldiler.



DERBİ STADI DOLDURDU

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterildi. 52 bin 500 kişi kapasiteli statta 2 takım taraftarları da kendilerine ayrılan yeri tamamına yakın doldurdu.