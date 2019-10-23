Madalyonun iki yüzü
Sarı lacivertlilere Marsilya’dan gelen iki isimden Gustavo idmanlarda ciddiyetiyle dikkat çekerken Adil Rami çok farklı bir çizgide...
Fenerbahçe’nin bu sezonki iki flaş transferi antrenmanlardaki hal ve tavırlarıyla birbirlerine zıt birer profil çiziyor. İkisi de Fransa’nın Marsilya takımından transfer edilen isimlerden Luiz Gustavo maçlardaki başarısıyla taraftarın gönlüne taht kurarken antrenmanlarda da takım arkadaşlarının büyük saygısını kazanmış durumda. Samandıra’daki idmanlarda en küçük bir laubali tavrı görülmeyen, arkadaşlarıyla şakalaşmayan 32 yaşındaki Gustavo, sarı lacivertlilerde en fazla top çalan, isabetli pas yüzdesi en yüksek olan ve en fazla koşan futbolcu olarak da öne çıkıyor.
FAZLA ÇABA GÖSTERMİYOR
Çok parlak bir kariyerle İstanbul’a gelen Adil Rami ise antrenmanlarda Gustavo’dan çok farklı bir grafik ortaya koyuyor. Fas asıllı Fransız oyuncu, Gustavo’ya göre daha konuşkan ve şakacı. Bununla beraber, haftalardır sakatlık problemi olan 33 yaşındaki oyuncunun takıma yeniden girmek adına fazla gayret göstermediği, hatta isteksiz olduğu gözlerden kaçmıyor.
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