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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de hedef '3K', 9 puan!

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Fenerbahçe'de hedef '3K', 9 puan!

Sarı lacivertlilerin ligde gelecek üç hafta karşılaşacakları üç takımın da isimlerinin ‘K’ harfiyle başlaması antrenmanda espri konusu olurken Ersun Yanal futbolcularını 3 maçta 9 puan kazanma yolunda motive ediyor. Sağlık ekibi de sakatlar için adeta seferber oldu.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yukatel Denizlispor deplasmanında alınan 2-1’lik galibiyetle adeta hayata dönen ve zirve iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe’de yeni hedef ligde İttifak Konyaspor, İstikbal Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından 9 puan toplayarak zirveye yerleşmek. Denizli dönüşü 1 günlük izin yapan sarı lacivertli takım, bu üç karşılaşma için hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde başladı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın dünkü antrenmanda futbolcularına bu üç karşılaşmada da üç puan kazanma üzerine motive ettiği, oyuncuların da oldukça hırslı olduğu görüldü.

İlk rakip içeride Konyaspor

Sarı lacivertlilerin zorlu virajda karşılaşacakları üç takımın da isimlerinin ‘K’ harfiyle başlaması antrenmanda espri konusu olurken Ersun Yanal öğrencileriyle yaptığı görüşmelerde, rakiplerinin de ligdeki konumları gereği mutlak galibiyet istediğini ve bu nedenle maçların çok zorlu geçeceğini dile getirirken, alınacak olası 9 puanla şampiyonluk yolunda çok önemli yol kat edeceklerinin altını çizdi. Önce cumartesi Konya’yı ağırlayacak olan F.Bahçe, kupadaki Tarsus maçı sonrası Kayseri deplasmanının ardından seriyi Ülker Stadı’nda Kasımpaşa karşılaşmasıyla bitirecek. Bu maçlar öncesi sağlık ekibi de adeta alarm vererek, sakatları yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Madalyonun iki yüzü
Madalyonun iki yüzü

Ersun Yanal, Denizli galibiyeti sonrası bu açıklamaları yapmıştı...

"Oyunun gidişatını belirledik"Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rahat oynadık. Çok fazla pozisyon üretemesek de oyunun gidişatını belirleyen olduk." dedi.
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Fenerbahçede hedef 3K, 9 puan

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