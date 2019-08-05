Kolarov'a 3 yılda 7.5 milyon Euro
Aleksandar Kolarov’un bonservisi için 2 milyon Euro’ya Roma ile el sıkışan F.Bahçe, Sırp sol beki de ikna etti.
Sarı lacivertliler, İtalyan kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık anlaşma teklif etti.
Yılda 2.5 milyon Euro garanti para alacak olan Kolarov’un 1-2 gün içinde imza atması bekleniyor.
F.Bahçe, diğer taraftan Huddersfield’ın Danimarkalı stoperi Zanka’yı da 3 milyon Euro bonservis ve yılda net 2 milyon Euro ücret karşılığında renklerine bağlamak üzere.
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