Fenerbahçe, Umut Meraş’ta Beşiktaş’a rakip oldu

Vedat Muriqi, Altay Bayındır ve Deniz Türüç transferlerinde Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe, bu kez Umut Meraş için Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, siyah beyazlıların vadeli 6 milyon TL ve kaleci Utku’yu kiralık vermeyi teklif ettiği genç sol bek için, peşin 1 milyon Euro önerecek.

Ve Fenerbahçe de Bursasporlu Umut Meraş için devreye girdi! Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlanması sonrası sol bek arayışına giren sarı lacivertliler, Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde yer alan 23 yaşındaki futbolcunun transferini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Beşiktaş yönetimi, Umut Meraş’ın bonservisi için Bursaspor’a vadeli 6 milyon TL para ve kaleci Utku Yuvakıran’ı 1 yıl bedelsiz olarak kiralamayı teklif etti.

G.Saray da istemişti

Fenerbahçe ise hafta içinde bir araya geleceği yeşil beyazlılara peşin 1 milyon Euro önermeye hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un, sıcak paraya olan ihtiyacı nedeniyle Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

1 kez A Milli olan Umut, geçen yıl Boluspor’da oynadığı dönemde Galatasaray’ın da gündemine gelmiş ancak sarı kırmızılılar daha sonra vazgeçince 265 bin Euro’ya Bursaspor’a satılmıştı.

1.78 metre boyundaki Umut, geçen sezon 30 maçta oynadı ve 2 gol attı. Sarı lacivertliler daha önce de Vedat Muriqi, Altay Bayındır ve Deniz Türüç’ün transferleri için Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş ve hepsinden galip ayrılmayı başarmıştı.

Umut Meraş için yapılan yarışta Fenerbahçe’nin mi yoksa Beşiktaş’ın mı kazanacağı hafta sonuna kadar belli olacak.