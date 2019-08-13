"Kolarov bu hafta da gelmezse Lazio’dan Durmisi alınacak"
Bonservissiz alınması planlanan Kolarov’un kulübü Roma’yı bir türlü ikna edemeyen sarı lacivertliler, Lazio’nun sol bekiyle görüşmelere başladı.
HAZİRAN ayı başından bu yana Aleksandar Kolarov transferi için çaba harcayan F.Bahçe’de rota yavaş yavaş alternatiflere çevrilmeye başlandı.
Bonservissiz olarak almayı planladıkları Sırp sol bekle anlaşmalarına rağmen Roma yönetimini bir türlü ikna edemeyen sarı lacivertliler, Lazio’dan Riza Durmisi’ye kanca attı. İtalyan gazetesi II Tempo’nun haberine göre F.Bahçe, tıpkı yeni transferi Zanka gibi Danimarka Milli Takımı’nda forma giyen Arnavut asıllı sol bekin transferi için Marsilya, Real Betis ve Bröndby ile yarışıyor.
7.5 MiLYON EURO’YA ALINDI
Durmisi ile prensipte anlaşan Fenerbahçeli yöneticilerin, Lazio ile yapılan görüşmelerde de önemli bir yol kat ettiği belirtildi. Kolarov için bu hafta içinde yapılacak görüşmelerden de olumlu sonuç alınamazsa, Durmisi’nin transferine yönelik çalışmalar yoğunlaştırılacak.
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