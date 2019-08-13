Ersun Yanal'ın kariyerinin en zorlu sezonu

Fenerbahçe’de geçen yıl yapılan 16 transferden yeni sezon 11’inde belki sadece biri, Jailson yer alacak. Futbolda reorganizasyon zorlu bir süreçtir, ama bitmek bilmeyen bir re-re-reorganizasyon çok daha sıkıntılıdır.

Fenerbahçe’ye son 365 günde tam 25 yeni oyuncu katıldı. Bu yazın transfer politikası isabetli. Ancak geçen yıl yapılan 16 takviyeden yeni sezon 11’inde belki sadece biri, Jailson yer bulacak. Tüm kadroda sakat Hasan, Alper ve Erten dışında 2 seneden uzun süredir kulüpte olan oyuncu yok. Futbolda reorganizasyon zorlu bir süreçtir, ama bitmek bilmeyen bir re-re-reorganizasyon çok daha sıkıntılıdır kesinlikle. Yanal’ın kariyerinin en zorlu sınavı bu.

SiHiRLi DEĞNEK

Geçen sezonun ortasında göreve gelen Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’ye bir sihirli değnek etkisi yapamaması iki sebeple doğaldı: Birincisi, Yanal’ın kariyerinde böyle bir melekesi yok. Tam aksine, yaz kamplarını yüksek viteste yapan, takımları sezona bomba gibi girip, ikinci devrelerde düşen bir CV’ye sahip Yanal. 1999-2000’de Denizlispor’la 11’inci haftada lider Galatasaray’ın ardında ikinci sıradayken, sonraki 6 maçta tek galibiyetle düşüşe geçiyor. 2001-2002’de Ankaragücü’yle ilk 2 maçta rakiplerine 14 gol atarak muhteşem bir başlangıç yapıyor. Sonra 2 ay galip gelemeyip ekimde kendini düşme potasında buluyor! 2003’te Gençlerbirliği’yle 6’ncı haftada lider. 2007’de Manisaspor’la 8’inci haftayı lider geçiyor, o sezon sonunda Manisa 3 puan farkla ligde kalıyor. Yani Yanal’ın (varsa) sihrini gösterebileceği sezon bu sezon. Çünkü onun sırrı yaz hazırlık kampıyla ilgili.

BAŞARISIZ REViZYON

Yanal’ın geçen yılki ikinci büyük dezavantajı da transferdi. Geçen sezon yakın tarihin en büyük çaplı ve en başarısız revizyonlarından biri yapıldı, Giuliano ve Souza’dan gelen 23 milyonla 16 yeni oyuncu alındı. Takıma katılan 8 yabancıdan Jailson dışında beşi neredeyse sıfır (Slimani, Benzia, Frey, Ayew, Reyes), ikisi de (Moses, Zajc) çok kısıtlı katkı yaptılar. 2018-19’da takıma katılan 16 adamdan, Eylül 2019’da düzenli ilk 11 oyuncusu olabileceğini düşündüğüm hemen hemen hiç kimse yok (Deniz’in Moses’ı, Altay’ın Harun’u keseceğini düşünüyorum). Belki sadece yürekli Jailson 11’de kalıcı olabilir. Tüm bu 2018-19 olumsuzluğuna rağmen Fenerbahçe’nin iyi bir 2019-20 transferi geçirdiğini not etmek gerek. Yapılan 9 transfer büyük ölçüde olumlu. Yanal hazırlık maçlarında (özellikle Hertha ve Wolfsburg önünde) kafasındaki oyunu oynattı, önde baskı yapan, dinamik bir ekip izledik. 1 Haziran 2020 itibariyle de Dirar, Isla, Kameni, Reyes ve Tolga’nın kontratlarının sona eriyor olması, gelecek sezon eli biraz daha rahatlamış bir kulüp ihtimali doğuruyor doğal olarak.

TAKIMIN YENi RUHANi LiDERi MAX KRUSE

Fenerbahçe bu transfer döneminde de kadroya sert bir neşter vurdu, geçen yılın anahtar oyuncularından Soldado, Valbuena, Volkan, Eljif ve Skrtel yeni sezon tablosunda yoklar. Yerlerine alınan 9 oyuncu içinse benim görüşüm iyimser.

EMRE, HEM KALiTE HEM DENEYiM KATACAK

Kalede Altay Bayındır, savunmada Zanka (ve olursa Kjaer) ileriye atılmış adımlar sayılabilir. Emre Belözoğlu hem kalite hem deneyim katacak. Allahyar, uzun vadeli bir yatırım. Murat Sağlam ve Ferdili sağ kanat hazırlık döneminde zaman zaman Isla-Moses’tan daha iyi gözüktüler.

MAX KRUSE:

Takımın yeni ruhani lideri. Hem gol silahı hem asist üretecek. Yanal onu hazırlık kampında Muriqi’le yan yana değerlendirdi, takım genelde 4-4-2 gibi dizildi. Ancak ben farklı düşünüyorum, Fenerbahçe’nin ikinci-üçüncü bölge geçişinde Kruse’ye ihtiyacı var. Onu 5-10 metre geriye çekmek lazım ana planda.

MURIQI

Yetenek olarak çok üst düzey sayılmaz ama müthiş bir profesyonel. Çalışkanlığı, 90 dakika durmadan sağa-sola deplase olarak top istemesi, takımını orta sahadan çıkarma ve ileri taşıma çabası takdire değer. Hazırlık kampında tüm maçların neredeyse tamamında sahadaydı. Kruse’nin ilk pas opsiyonu o. Alman oyuncuyla gelişecektir.

DENİZ:

Hazırlık döneminde verim/beklenti oranı düşük kalan oyunculara Moses ve Rodrigues’i yazabiliriz. Durum böyleyken yapılan Deniz Türüç transferi yerinde. Rekabet artacak, herkes daha iyi olmak zorunda kalacak. Deniz’in milli takımla gösterdiği iyi performansları göz önüne alınca, bir üst seviyeye hazır olduğunu düşünüyorum.

ALTAY:

Herkes onun Real Madrid maçının son bölümünde ayakta kalmasına şaşırıyor ama geçen sezon A.Gücü kalesini devralıp 4 maçta 13 gol yediğinde de yıkılmamıştı, demoralize olmamıştı. Yaşından büyük bir özgüveni var. Türkiye’nin iyi kaleciler yetiştirdiği bir dönemde, Harun’la girecekleri rekabetten ülke futbolu kazanacak.

ZANKA:

Huddersfield geçen yıl aralık ayında son sıraya düştü ve bir daha hiç çıkamadı oradan. Zanka uzun bir süre takımın banko stoperiydi ancak Siewert göreve gelip Championship takımı kurulmaya başlandıktan sonra onu gözden çıkardı. Milli takımdan kaptanı Kjaer transfer edilebilir ve onunla ikili olurlarsa birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyorum.

55 SAHİPSİZ TOP KAZANMA

Fenerbahçe’nin geçen sezon sahipsiz top kazanma ortalaması 55, pas arası ortalaması 9... Bu sayılar, Başakşehir’in (60 ve 10,5), Beşiktaş’ın (61 ve 12) ve Trabzonspor’un (63,5 ve 11,6) net biçimde gerisinde. Sarı lacivertli takımın geçen yıl orta sahada oldukça kötü bir sezon geçirdiğinin net bir göstergesi bu.

OZAN'IN YANINDA GÖREV YAPANLAR

Ozan Tufan, Fenerbahçe orta sahasının vazgeçilmezi. Ama Ersun Yanal henüz onun partnerini bulamadı: Wolfsburg önünde Tolga, Hertha’da Tolgay, Bayern’de Ekici (sonra Jailson), Real Madrid’de Alper, Cagliari ve Sivas karşısında Emre’ydi partneri. Yani 540 dakikaya 6 ayrı deneme sığdı Fenerbahçe orta alanında.

2013 FOTOĞRAFINDAN GERiYE KALANLAR

Süper Lig’deki 18 kulüpten 7’sinin 2013 yılı takım fotoğrafından hiçbir futbolcusu şu an kadroda bulunmuyor.

Geçenlerde Koscielny Bordeaux’ya imza atınca, İngiliz medyasında Arsenal’ın 2012-13 takım fotoğrafı bolca yer buldu. O fotoğraftan şu anda hiç kimsenin kalmamasıydı enteresan sayılan. Tabii Arsenal için enteresan gözüken bu tablo, Süper Lig için sıradan bir durum. Ligde 18 kulüpten 7 tanesinin 2013 takım fotoğrafından hiçbir oyuncusu şu anda kadroda bulunmuyor.

KONYASPOR ZiRVEDE

Süper Lig’de halen aynı kulüpte 3 sezon veya daha fazla zaman geçirmiş oyuncu sayısı ise 86... Konyaspor’un 12, Medipol Başakşehir’in 10 futbolcuyla başı çektikleri bu listede, Fenerbahçe’nin 3, Galatasaray ve Trabzonspor’un 4’er, Beşiktaş’ın 6 temsilcisi var.