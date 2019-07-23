Kjaer, Sevilla ile yollarını ayırıyor
İspanya’nın Sevilla takımında forma giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer’in birkaç gün içinde kulübüyle sözleşmesini feshedip bonservisini alacağı iddia edildi.
Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe’nin uzun süredir görüştüğü Kjaer, önümüzdeki sezon Sevilla’da kalmak istemiyor.
Sarı lacivertlilerin de eski oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
30 yaşındaki Danimarkalı stoper geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 maçta mücadele etti.
Kjaer iki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den 2017-2018 sezonu başında 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olmuştu.
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