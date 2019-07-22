Fenerbahçe'ye büyük servet! 111 milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Günlerdir konuşulan Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferi nihayete erdi.
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Elmas’ın Napoli’yle anlaşmasının ardından kulüpler de el sıkıştı.
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Böylece Fenerbahçe’nin 295 bin Euro karşılığında Makedonya’nın Rabotnicki Kulübü’nden kadrosuna kattığı Eljif Elmas’ın rekor bir ücretle İtalyan ekibine transferi kesinleşmiş oldu.
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Başarılı futbolcu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’ye veda etti. Samandıra’daki eşyalarını toplayan Makedon oyuncu, tesisten ayrıldığı anın videosunu veda emojileriyle beraber paylaştı.
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Moussa Sow’un rekorunu kırdı
Eljif Elmas için Napoli Fenerbahçe’ye 16 milyon Euro ödeyecek. Eljif 50 maçta oynarsa F.Bahçe 1.5 milyon Euro daha bonus alacak. Ayrıca bir sonraki satıştan da F.Bahçe’ye pay verilecek.
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Böylece toplam getirisi 17.5 milyon Euro’ya (Yaklaşık 111 milyon TL) ulaşacak olan 19 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı bonservisle giden futbolcusu olacak.
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2017’de Rabotnicki’ye 295 bin Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, böylece genç futbolcusunu 60 katına satacak.
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Sarı lacivertlilerin Eljif Elmas’tan önce en yüksek bonservisle gönderdiği isim 2015-2016 sezonunda 16 milyon Euro’ya El Ehli’ye verilen Moussa Sow’du.
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Transferi FIFA’ya takılmıştı
Genç oyuncunun kısa süre içerisinde İtalya’ya giderek yeni takımına katılacağı öğrenildi.
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Fenerbahçe, 2017 yılı temmuz ayında transfer ettiği Eljif’in o yıl transfer dönemi bittiğinde 18 yaşında olmaması nedeniyle FIFA kuralları gereğince futbolcuyla ilk olarak amatör sözleşme imzalamıştı.
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Genç oyuncu ancak 13 Aralık 2017’de profesyonel sözleşme yapmış ve devre arasında dahil olduğu A takımda 2’si kupada olmak üzere toplam 7 maça çıkmıştı.
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Geçen sezon F.Bahçe formasıyla 40 maça çıkan ve 4 gole imza atan Eljif 12 kez milli formayı giydi.
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Genç yıldız bu video ile sarı-lacivertlilere veda etti...