Jay Jay Okocha'ya mahkeme şoku!
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen efsane futbolcu Jay Jay Okocha'nın vergi kaçırma davasında yeni gelişmeler var.
Nijerya'nın başkenti Lagos'ta görülen davada, 2017'den beri hiçbir duruşmaya katılmayan Okocha'nın, hiçbir avukat tarafından da temsil edilmediğine dikkat çekildi.
Okocha'nın mahkemeye konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığı ifade edilirken, hiçbir ödeme yapmadığı ifade edildi. Yapılan açıklamada Okocha'nın tutuklanma emrinin geri çekilmediği belirtildi.
Davanın 28 Mayıs'ta tekrar görülmesine karar verildi. Gelirlerinden elde ettiği vergileri ödemeyen Okocha, 6 Haziran 2017'den bu yana ülkesinde yargılanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle