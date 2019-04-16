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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.04.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Moses'ın uçakta saati çalındı

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Fenerbahçeli Moses'ın uçakta saati çalındı

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından Victor Moses, ülkesi Nijerya’dan İstanbul’a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı.

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncularından Victor Moses, liglere verilen milli takım arasında gittiği ülkesi Nijerya’dan dönerken, uçakta hırsızlık şoku yaşadı.

20 Mart 2019 tarihinde Nijerya’nın Lagos şehrinden İstanbul’a uçan Moses, baş üstü dolabında çantasının içine koyduğu saatinin çalındığını fark etmesi üzerine olayı emniyete taşıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Moses’in şikayet dilekçesi sonrası ekiplerin uçak içindeki kamera kayıtlarını talep ettiği ancak uçakta yolcuların bulunduğu bölgeleri görüntüleyen kameraların olmadığı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun çalınan saatinin ise 18 bin Pound (137 bin TL) değerinde olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçeli Mosesın uçakta saati çalındı

 

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