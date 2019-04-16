Fenerbahçeli Moses'ın uçakta saati çalındı
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından Victor Moses, ülkesi Nijerya’dan İstanbul’a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı.
Fenerbahçe’nin orta saha oyuncularından Victor Moses, liglere verilen milli takım arasında gittiği ülkesi Nijerya’dan dönerken, uçakta hırsızlık şoku yaşadı.
20 Mart 2019 tarihinde Nijerya’nın Lagos şehrinden İstanbul’a uçan Moses, baş üstü dolabında çantasının içine koyduğu saatinin çalındığını fark etmesi üzerine olayı emniyete taşıdı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Moses’in şikayet dilekçesi sonrası ekiplerin uçak içindeki kamera kayıtlarını talep ettiği ancak uçakta yolcuların bulunduğu bölgeleri görüntüleyen kameraların olmadığı öğrenildi.
Yıldız futbolcunun çalınan saatinin ise 18 bin Pound (137 bin TL) değerinde olduğu kaydedildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle