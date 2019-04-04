Hırvatlar fena abarttı! Beşiktaş...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHırvatlar fena abarttı! Beşiktaş...
GeriFutbol Hırvatlar fena abarttı! Beşiktaş...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
04.04.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Hırvatlar fena abarttı! Beşiktaş...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hırvatlar fena abarttı! Beşiktaş...

Beşiktaş, CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton'da olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nikola Vlasic için sezon sezonu İngiliz kulübüne 17 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

Maddi olarak kötü günler geçiren ve basketbol şubesine ödenme yapılamadığı gerekçesiyle bugün idmana çıkmayan oyuncuların olduğu belirtilen Beşiktaş için olay bir iddia ortaya atıldı.

Siyah Beyazlı ekibin CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton'da olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nikola Vlasic için sezon sezonu İngiliz kulübüne 17 milyon euro teklif edeceği iddia edildi.

İddianın sahibi ise 24sata Hrvatska adlı bir haber sitesi. Beşiktaş cephesinin bu iddialara ne diyeceği ise tam bir merak konusu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Hırvatlar fena abarttı Beşiktaş...

Beşiktaşta Tolga Zenginden personele maddi destek
Beşiktaş'ta Tolga Zengin'den personele maddi destek
Son Dakika: Beşiktaş Sompo Japanda oyuncular idmana çıkmadı
Son Dakika: Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncular idmana çıkmadı
 

Almanya Federasyon Kupası'nda RB Leipzig, tura son dakikada uzandı...

Augsburg 1-2 RB Leipzig (MAÇ ÖZET)Almanya Federasyon Kupası çeyrek final maçında RB Leipzig, Augsburg'u uzatma anlarının sonunda bulduğu penaltıyla kupa dışına itti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 74. dakikasında Werner ile öne geçen RB Leipzig'e, 90+4'te Finnbogason ile karşılık veren Augsburg maçı uzatmaya götürdü. WWK Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde, yarı finale kalacak takımı seri penaltı atışları mı belirleyecek diye düşünülürken, 120. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada topa elle bir müdahale gerçekleşti ve RB Leipzig penaltı kazandı. 120+1'de topun başına geçen Halstenberg hata yapmadı ve RB Leipzig adını yarı finale yazdırdı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yumruk yumruğa kavga! Burak Yılmaz...

Beşiktaş idmanında tekme tokat kavga! Burak Yılmaz...

Hırvatlar fena abarttı! Beşiktaş...

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu