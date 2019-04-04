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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.04.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'den personele maddi destek

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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'den personele maddi destek

Beşiktaş’ta devre arasından bu yana kadro dışı olmasına rağmen bu konu hakkında hiç konuşmayan Tolga Zengin’in, uzun süredir Ümraniye’de maaş alamayan birçok personele maddi destekte bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta yönetim tarafından Ocak ayında kadro dışı bırakılan kaptan Tolga Zengin, sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen büyük karakter örneği gösteriyor...

Gökhan Töre’nin aksine kamuoyu nezdinde kadro dışı kalmasıyla ilgili hiç açıklama yapmayan Tolga, susmayı tercih etmişti. Bu hareketiyle pek çok yöneticinin takdirini kazanan tecrübeli kalecinin, son yaptığı hareket ise ‘helal olsun’ dedirtti.

Tolga Zengin’in, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde uzun süredir maaş alamayan kulüp personeline maddi destek olduğu öğrenildi.

Başarılı file bekçisi, eski kaleci antrenörü Sambade’yi de daha önce özel olarak İstanbul’a getirip, çalışmalar yapmıştı.

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Beşiktaş haftanın kapanış maçında Pazartesi akşamı Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karadeniz ekibinde zorlu maçın çalışmaları devam ediyor...

"Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı bir boyuta gelecek"Süper Lig'de Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, önlerindeki iki haftanın önemine dikkati çekerek, "Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı bir boyuta gelecek" dedi.
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