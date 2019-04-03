Son Dakika: Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncular idmana çıkmadı
Beşiktaş'ta ödeme sıkıntısı basketbolu da vurdu. Siyah beyazlı oyuncular bugünkü idmana katılmadı.
Beşiktaş'ta ödeme sıkıntısı futbolun ardından basketbolu da vurdu...
Siyah beyazlı ekipte uzun zamandır maaş alamadığını açıklayan Gökhan Töre ile birlikte Tolga Zengin'in alacakları ödendi ancak maddi sıkıntılar bu kez de basketbolda baş gösterdi.
Beşiktaş Sompo Japan'ın bu sabahki idmanına oyuncuların katılmadığı öğrenildi. Uzun dönemdir maaşlarını alamayan siyah beyazlı oyuncular protesto amaçlı antrenmana çıkmadı.
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