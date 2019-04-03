Beşiktaş'ta o ikiliye alacakları ödendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta o ikiliye alacakları ödendi
GeriFutbol Beşiktaş'ta o ikiliye alacakları ödendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
03.04.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta o ikiliye alacakları ödendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta o ikiliye alacakları ödendi

Beşiktaş’ta ‘borçsuzluk kağıdı’ için kaynak arayışları sürüyor. Önceliği yabancı futbolcular ile kadro dışı bırakılan Gökhan Töre ve Tolga Zengin’e veren yönetim, “Bu hafta içerisinde tüm ödemeler bitecek. Sorun yok” mesajı verdi.

Beşiktaş yönetiminde gündemin ilk maddesi UEFA lisansı almak için gereken borçsuzluk kağıdı imzalarının tamamlanması… Başkan Fikret Orman ve kurmayları hummalı bir şekilde kaynak arayışını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde öncelikle yabancı futbolcuların geçmişe yönelik alacaklarının yarısını ödediklerini belirten siyah-beyazlı yöneticiler, kadro dışı olan ve uzun zamandır maaş alamadığını açıklayan Gökhan Töre'nin yanı sıra Tolga Zengin'in alacaklarını da hesaplarına yatırdı.

BU HAFTA TAMAMLANACAK

Borçsuzluk kağıtlarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaklarını belirten siyah-beyazlı yöneticiler, "Futbolcularımıza bu hafta ödeme yapacağız. Zaten önemli bir kısmını daha önce yatırmıştık.

UEFA ile ilgili de herhangi bir sorun yok. En kısa zamanda bu işlemleri gerçekleştirip, evraklarımızı teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere kaleci Karius, gecikme nedeniyle imza atmayacağını söylemiş ve FIFA'ya gideceğini belirtmişti.

Kagawa mı Ljajic mi
Kagawa mı Ljajic mi?
Milli dönüş alarmı
Milli dönüş alarmı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Beşiktaşta o ikiliye alacakları ödendi

 

Beşiktaş haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karadeniz ekibinde zorlu maçın çalışmaları sürüyor...

"Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı bir boyuta gelecek"Süper Lig'de Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, önlerindeki iki haftanın önemine dikkati çekerek, "Beşiktaş ve Göztepe'yi yenersek olay çok farklı bir boyuta gelecek" dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Westbrook'tan tarihi performans! 51 yıl sonra...

THY Euroleague'de son hafta heyecanı

Anadolu Efes, normal sezonu Olimpia Milan ile noktalıyor!

Yusuf Yazıcı: 'Ligde 4. olmayacağız'