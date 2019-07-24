"Galatasaray’dan teklif gelirse asla ‘Hayır’ diyemezsin"

Galatasaray'ın Bursaspor’dan transfer ettiği Okan Kocuk, Avusturya kampında ilk kez basının karşısına geçti. Sorularımızı yanıtlarken iddialı açıklamalar yapan Okan, kendisini geliştirerek Muslera’ya ciddi bir rakip olacağını söyledi...

Galatasaraylı ailenin, Galatasaraylı çocuğuyum!

Tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Fatih hocama da, Abdurrahim ağabeyime de teşekkür ediyorum. Transferimde onlar çok büyük emek gösterdiler. Onlar sayesinde buradayım.

- Birçok kulüpten teklif aldın. Ve son anda Galatasaray’dan bir girişim oldu. Teklif aldığında neler hissettin?

Evet birkaç kulüpten teklif aldım. Tabii ki Galatasaray’dan teklif gelince hiç düşünmedim. Çünkü ben Galatasaraylı ailenin, Galatasaraylı bir çocuğuyum. Fatih hocanın istemesi ile birlikte o anda kararımı verdim. Buraya geldiğim için de çok mutluyum.

- İmza töreni sırasında Başkan Mustafa Cengiz ile bir diyaloğun oldu. 'Bu benim ilk Galatasaray formam değil; ama en özeli' demiştin. Bu ifadeyi bizim için açabilir misin?

Çocukluğumdan beri ailece Galatasaraylıyız. Her zaman Galatasaray’ı destekledik ve o sevgiyle büyüdük. Ve birçok kez Galatasaray forması almıştım. Bu yüzden böyle bir cümle kullandım başkanımıza. Galatasaraylılığımı belli etmesi adına! Orada güzel bir cümle olduğunu düşünüyorum.

Muslera ligin en iyi kalecisi, bu konu tartışmaya açık değil!

- Aslında cesur bir karara imza attın, bir kaleci adına... Muslera’nın arkasında yer almak kolay iş olmasa gerek... Bu sende endişe yaratmadı mı?

Hayır, Muslera bu ligin tartışmasız en iyi kalecisi! Bence bu konu tartışmaya açık değil.

Ve Avrupa’da da, ilk 10 kaleci arasında bana göre. Onun deneyim ve tecrübelerinden bir şeyler öğrenmek benim için çok önemli. Burada yapacağım antrenman, takımla geçireceğim vakit, Muslera’dan öğreneceğim her şey bir artıdır. Bunu düşünerek geldim. Bende genç bir oyuncuyum kendimi geliştireceğim. Tabii ki Muslera çok üst düzey bir kaleci. Ondan sonra kaleye geçmenin tabii ki dezavantajları var ama ben de onu aratmamaya çalışacağım tabii ki... Bir Türk kaleci olarak kaleyi devralmak neden olmasın!

- Muslera ile forma rekabeti için neler söylersin. Bu yarışı kazanabilir misin? Birinci kaleci mi, yoksa Muslera arkasında oturmak için mi geldin?

Tabii ki şu anda bakarsanız Muslera kariyeri ile çok önemli bir kaleci. Gerçek konuşmak gerekirse onunla rekabet edecek düzeyde değilim, tabii ki. Ama ondan ve hocalarımdan bir şeyler öğrenmek için buraya geldim. İlerde bir Türk kaleci olarak Galatasaray kalesini devralmak neden olmasın.

Ben bu geleneği bozacağım

- Galatasaray’ın son 25 yıllık tarihine baktığımızda Simovic, Taffarel, Mondragon, Muslera gibi yabancı kaleciler tarihi başarılara damga vurdu; bu geleneği bozabilir mi Okan Kocuk?..

Tarihte yabancı kaleciler hep Galatasaray’a büyük hizmet etti. İnşallah ben bu geleneği bozacağım.

Feghouli'nin o golünü unutamam!

- Galatasaray adına şampiyonluğun en kritik maçı 3-2’lik Bursaspor deplasmanı idi. Feghouli çok şık bir gol atmıştı. Harun da geçen yıl neredeyse aynı golü yemişti. Neler söylersin?

Çok enteresan bir maçtı. Gerçekten iyi başladığımız bir karşılaşmaydı. İlk yarı sonunda bir gol yedik ve soyunma odasına giderken demoralize olmuştuk. Feghouli’nin topa vururken o şutu çıkarmasını beklemiyordum. O mesafeden o şutu çıkaracağını tahmin etmiyordum. Vurdu, uzandım ama gol oldu. Hakikaten çok güzel bir gol attı. Ama o gün benim açımdan kötü bir gündü...

Yeter ki gençlere güvenin!

- Türkiye’de kaleci yetişmiyor derken geçen sezon Altay Bayındır, Uğurcan ve sen ön plana çıktınız. Neler söylersin bu konuda...

Önemli olan gençlere güvenmek! Bence bir sürü genç oyuncu ve kaleciler var. Bu senede çok iyi kaleciler ve yerli oyuncular çıkmaya da devam edecektir. Ama Önemli olan deneyimli hocaların bizlere, genç oyunculara güvenmesi ve korkmadan formayı verebilmesi. Formayı da hoca vermez, bana göre oyuncu alır. Çünkü antrenmandaki performansınızla bir şeyler gösterirseniz hoca da size güvenir, formayı verir. Bizde çok çalışarak onları mahçup etmemeye çalışıyoruz.

Beni en çok Feghouli zorladı!

- Geçen sene bir kaleci olarak seni en zorlayan hücum oyuncusu hangisiydi?

Feghouli beni zorlamıştı gerçekten. Attığı o gol özellikle... Ligin ilk yarısında Galatasaray’a karşı Eren Derdiyok ve Belhanda beni çok zorlamıştı. Luyindama ile karşı karşıya kalınca sıkıntı yaşıyorsunuz.

- Galatasaray savunma ikilisi için neler söylersin? Marcao-Luyindama...

Bence ikisi de çok kaliteli stoperler. Uluslararası seviyede iki oyuncu ve çok daha iyisini başarabileceklerini düşünüyorum. Ben de onların arkasında oynayacağım için bir kaleci olarak şanslıyım. Özellikle rakip olarak Luyindama ile karşı karşıya gelince sıkıntı yaşıyorsunuz. İkinci maçta da Bursa’da yaşamıştım ve bir top indirmişti, Ndiaye ise golü atmıştı. Dediğim gibi, bu savunma hattının arkasında kalede görev alacağım için şanslıyım.

- 19 kupa, 8 şampiyonluk...Fatih Terim ile çalışacaksın...

Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi, önemli teknik direktörü. Uluslararası düzeyde de bir sürü başarısı var. Onunla çalışacak olmak onur, gurur verici bir olay. Ondan bir şeyler öğrenmek için buraya geldim. İnşallah onunla birlikte kupalar kazanmak için geldim.

Şampiyonluğun favorisi Galatasaray'dır!

- Şampiyonluk yarışı ve rekabeti için neler söylersin?

Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar, şampiyonluk için oynar. Bu sezonda önemli bir rekabet olacaktır; ama hedefimizden şaşmayacağız. Şampiyonluk için savaşacağız. Yine şampiyonluğun favorisi Galatasaray’dır.

- Peki taraftar için neler söylersin?

Geçen sezon 1-1 biten maç mesela aklımda. Öyle bir baskı vardı ki statta, o taraftar desteğini görünce rakip takım oyuncusu olarak ‘Biz buradan çıkamayız’ dedirtiyordu insana. Maçı kaybedebiliriz düşüncesi sarıyor sahadaki oyuncuyu... Gerçekten çok zor anlar yaşamıştık.

Babel lige damga vurur

- Bir kaleci olarak hücum oyuncularının neler yapabileceğini görebilirsiniz... Babel için örneğin neler söylersin?

Babel gerçekten kendini kanıtlamış bir oyuncu zaten. Premier Lig’den geldi. Çok kaliteli, yetenekli bir futbolcu. Bu sezon bence Galatasaray’a çok yararlı olacaktır. Lige damgasını vurup öne çıkacaktır.

Burada 10 maç, başka takımda 30 maça bedeldir

- Belki diğer kulüplere gitsen 1. kaleci olacaktın. Galatasaray’da Muslera’nın arkasında olacaksın. Bu sence risk değil mi?

Futbolda her zaman risk vardır. Hangi takıma gidersen git futbolda oynama garantisi diye bir şey yoktur. İyiysen oynarsın. Galatasaray gibi bir camiadan teklif gelirse reddemezsiniz. Kariyerim açısından doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü burada üst düzey oyuncular, kalitesi uluslararası bir kaleci ile çalışacaksınız. Burada oynayacağınız 10 maç, orada oynayacağınız 30 maça bedeldir.

- Muslera kampa geç katılacak. Süper Kupa finalinde belki sen kalede olacaksın. Hazır mısın Galatasaray kalesine geçmeye?

Tabii ki! Ne zaman bana şans verilirse ben hazırım. En iyi şekilde değerlendireceğim şansımı.

- Bugüne kadar 8 yıl içinde Muslera geldikten sonra arkada bekleyen kaleciler ileri gidemedi...

Benim bir endişem yok. Genç bir kaleciyim ve kendi potansiyelimin farkındayım. Potansiyelli bir kaleci olduğum için tercih edildim. Kendimi de geliştireceğimi biliyorum. Bu konuda hiç bir şüphem yok. Şampiyonlar Ligi her futbolcunun hayalidir. Tabii ki heyecanlıyım.