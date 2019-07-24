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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
24.07.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

İngiliz basını duyurdu! Luyindama... | Son dakika transfer haberleri...

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İngiliz basını duyurdu! Luyindama... | Son dakika transfer haberleri...

İngiliz basını, G.Saray’a 8 milyon Euro’ya mal olan Kongolu stoper için A.Villa’nın 12 milyon Euro teklif edeceğini yazdı

Geçen sezon devre arasında Standart Liege'den Galatasaray'a transfer olan ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Christian Luyindama'ya talip var.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
İngiliz basını, Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa'nın Kongolu stoper için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Luyindama'nın Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya mal olduğunu yazan gazeteler, resmi görüşmelerin çok kısa süre içinde başlayacağını da duyurdu.

ONAY VERİLMESİ ÇOK ZOR
Ancak teknik direktör Fatih Terim'in kilit isimlerinden Luyindama'nın satışına Galatasaray yönetiminin onay vermesinin çok zor olduğu da ifade ediliyor.

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İngiliz basını duyurdu Luyindama... | Son dakika transfer haberleri...

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