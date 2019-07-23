Ryan Babel'den videolu uyarı!
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, akşam idmanında takım arkadaşlarına deneyimlerini aktardı.
Ryan Babel 'lider' oyuncu görevini direkt üstlendi...
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu antrenman sonrasında Valentine Ozornwafor'u özel olarak uyardı. Babel, cep telefonunu alarak Ozornwafor'u yanına çağırdı ve Hollanda Milli Takımdaki arkadaşı Van Dijk'ın savunmadaki performansı ve pozisyon alma konusundaki artılarını aktardı.
Ayrıca Babel, verilen su molasında Atalay Babacan'a da merkezde risk almadan oynaması gerektiğini anlattı.
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