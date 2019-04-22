Galatasaray'da şampiyonluk havası!
Kadıköy’de Fenerbahçe ile berabere kalınca Galatasaray’da moraller ciddi şekilde bozulmuştu.
Çünkü fark 5 puanda kalmış, 6’da 6 yapmak dahi şampiyonluk için yeterli olmaktan çıkmıştı. Ancak bu hafta Cim Bom’un ayağına bir fırsat daha geldi. Önce Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor’u 3-1’lik skorla yıktı. Dün ise lider Başakşehir, Rizespor’a takıldı, 1-1 berabere kaldı. Artık zirvede fark 3. Yani ipler Galatasaray’ın elinde. Cim Bom, ligde 5’te 5 yaparsa, bu süreçte Başakşehir’i de (33. hafta) yenmiş olacağı için şampiyon olacak.
Sezon sonunda olası puan puana gelinmesi senaryosunda, Galatasaray rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuracağı için mutlu sona ulaşacak. İlk yarıda taraflar arasındaki maç 1-1 bitmişti.
Konya ile başlıyor
Perşembe Yeni Malatyaspor ile kupa rövanşına çıkacak Galatasaray, 29 Nisan Pazartesi günü Konyaspor deplasmanıyla lige dönecek. Sonrasında Cim Bom’un rakipleri sırasıyla Beşiktaş, Rizespor (d), Başakşehir ve Sivasspor (d). 22. şampiyonluk artık Aslan’ın avuçlarında.
"Ben demiştim"
1-1 biten derbi sonrasında takımı şampiyonluk için motive etmek adına büyük çaba sarf eden Fatih Terim, Florya’da oyuncularına, “Vazgeçmek yok. Bizim yapmamız gereken kalan tüm maçlarımızı kazanmak. Onlar (Başakşehir) yine hata yapacaklar” demişti. İmparator’un dediği oldu; Başakşehir, Beşiktaş yenilgisinin ardından dün de Rize’ye takıldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle