İşte Babel'in alacağı ücret! Galatasaray...
Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki sezon için transferlerde maaş ücretinin tavanını 2.5 milyon Euro olarak belirledi. Ryan Babel’e de bu rakam önerildi. Hollandalı maaşı kabul etti ancak imza parası istemesi sıkıntı yaratıyor.
Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürürken diğer yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim’in kadroda görmeyi çok istediği Ryan Babel için pazarlıklarda önemli aşama kat edildi.
Hollandalı yıldızın takımı Fulham’ın ligden düşmesi kesinleşti. Babel bu nedenle boşa çıkacak. Cim Bom, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifini yaptı.
İlk transfer olabilir
Yönetim, yeni sezonda transferlere önereceği tavan ücreti 2.5 milyon Euro olarak belirledi, Babel’e de bu rakam teklif edildi. Hollandalı oyuncu, 2 yıllık öneriye ‘Tamam’ dese de imza parası da istedi. Taraflar bu konu üzerinde de anlaşma sağlarsa, sezon bitmeden Babel ile sözleşme imzalanması bekleniyor.
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