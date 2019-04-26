FenerbahÃ§e'nin konuÄŸu Trabzonspor

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin konuÄŸu Trabzonspor
GeriFutbol Fenerbahçe'nin konuÄŸu Trabzonspor
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Futbol
AA
26.04.2019 - 10:03, Son GÃ¼ncelleme:

Fenerbahçe'nin konuÄŸu Trabzonspor

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

FenerbahÃ§e, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Trabzonspor'la karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ãœlker StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, saat 19.00'da baÅŸlayacak. MÃ¼sabakada hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.ÂSÃ¼per Lig'de son 3 maÃ§Ä±nda galip gelemeyen ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nÄ±n 5 puan Ã¼stÃ¼nde 33 puanla 14. sÄ±rada yer alan sarÄ±-lacivertliler, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

DÃ¶rt eksik
Zorlu maÃ§ Ã¶ncesi FenerbahÃ§e'de 4 eksik bulunuyor.Â  SakatlÄ±klarÄ± bulunan Victor Moses ve Serdar Aziz'in yanÄ± sÄ±ra sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± ile kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezasÄ± bu maÃ§la tamamlanacak Mehmet Ekici, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.Â  Hafif sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n ise Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Gary Cahill bombasÄ± 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme ve imza parasÄ±...
Gary Cahill bombasÄ±! 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme ve imza parasÄ±...

SarÄ±-lacivertlilerde Martin Skrtel, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor. Bu isimler, sarÄ± kart gÃ¶rmeleri durumunda 31. haftada KasÄ±mpaÅŸa ile yapÄ±lacak maÃ§ta forma giyemeyecek.

Ersun Yanal, eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ±

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, eski takÄ±mÄ± Trabzonspor'a karÅŸÄ± sarÄ±-lacivertli ekibin baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§ almasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterecek.
Ä°ki farklÄ± dÃ¶nemde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bordo-mavililerin baÅŸÄ±nda son olarak 15 Ekim 2017'de sahaya Ã§Ä±kan Yanal, bu sefer FenerbahÃ§e'nin baÅŸÄ±nda bu maÃ§Ä±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸayacak.

Ersun Yanal'la KadÄ±kÃ¶y'de yenilgi yok

FenerbahÃ§e, teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde KadÄ±kÃ¶y'de lig maÃ§Ä± kaybetmedi. SarÄ±-lacivertli ekibin baÅŸÄ±nda iki dÃ¶neminde KadÄ±kÃ¶y'de 24 lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan Yanal, 18 galibiyet, 6 beraberlik yaÅŸarken, yenilgi gÃ¶rmedi.

FenerbahÃ§enin konuÄŸu Trabzonspor

iddaa'da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n,Â incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

DiÄŸer Spor Haberleri

SÄ±radaki Haber

Formula 1'de sÄ±radaki durak Azerbaycan

FenerbahÃ§e'nin konuÄŸu Trabzonspor

DurdurulamÄ±yor! Batuhan Karadeniz...

San Antonio pes etmedi, seriyi 7'nci maÃ§a taÅŸÄ±dÄ±!