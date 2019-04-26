FenerbahÃ§e'nin konuÄŸu Trabzonspor

Fenerbahçe'nin konuÄŸu Trabzonspor
FenerbahÃ§e, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Trabzonspor'la karÅŸÄ±laÅŸacak.
Ãœlker StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, saat 19.00'da baÅŸlayacak. MÃ¼sabakada hakem CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.ÂSÃ¼per Lig'de son 3 maÃ§Ä±nda galip gelemeyen ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nÄ±n 5 puan Ã¼stÃ¼nde 33 puanla 14. sÄ±rada yer alan sarÄ±-lacivertliler, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.
DÃ¶rt eksik
Zorlu maÃ§ Ã¶ncesi FenerbahÃ§e'de 4 eksik bulunuyor.Â SakatlÄ±klarÄ± bulunan Victor Moses ve Serdar Aziz'in yanÄ± sÄ±ra sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Ä°smail KÃ¶ybaÅŸÄ± ile kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezasÄ± bu maÃ§la tamamlanacak Mehmet Ekici, Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.Â Hafif sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n ise Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
SarÄ±-lacivertlilerde Martin Skrtel, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor. Bu isimler, sarÄ± kart gÃ¶rmeleri durumunda 31. haftada KasÄ±mpaÅŸa ile yapÄ±lacak maÃ§ta forma giyemeyecek.
Ersun Yanal, eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ±
FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, eski takÄ±mÄ± Trabzonspor'a karÅŸÄ± sarÄ±-lacivertli ekibin baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§ almasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterecek.
Ä°ki farklÄ± dÃ¶nemde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bordo-mavililerin baÅŸÄ±nda son olarak 15 Ekim 2017'de sahaya Ã§Ä±kan Yanal, bu sefer FenerbahÃ§e'nin baÅŸÄ±nda bu maÃ§Ä±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸayacak.
Ersun Yanal'la KadÄ±kÃ¶y'de yenilgi yok
FenerbahÃ§e, teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde KadÄ±kÃ¶y'de lig maÃ§Ä± kaybetmedi. SarÄ±-lacivertli ekibin baÅŸÄ±nda iki dÃ¶neminde KadÄ±kÃ¶y'de 24 lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan Yanal, 18 galibiyet, 6 beraberlik yaÅŸarken, yenilgi gÃ¶rmedi.
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