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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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04.03.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de savunma krizi

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Fenerbahçe'de savunma krizi

Fenerbahçe’de defans sıkıntısı sürüyor. Son iki maçta kale 5 kez geçildi.

Teknik heyet defans hatalarına çözüm arıyor. Zira Fenerbahçe'de savunma bir türlü dikiş tutmuyor. İkinci yarıda 7 maçta 10 gol yiyen sarı-lacivertliler, son iki maçta ise kalesinde 5 gol gördü. İkinci devre sadece Göztepe maçında (2-0) kale kapatabildi. Kanarya toplamda ise 34 golle ligde 12 takımdan fazla gol yedi.

Sadece 5 takım kalesinde Fenerbahçe'den daha fazla gol gördü. (Akhisarspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, DG Sivasspor ve Antalyaspor).

GOLCÜLÜĞE SOYUNDULAR

Defansif görevlerinde aksayan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz buna karşılık attıkları gollerle dikkat çekiyor. Sadık, Hasan Ali ve Serdar Aziz ligde son iki haftada 3 gol kaydetti.

YIRTIK ÇORABIN SIRRI!

Çaykur Rizespor maçında yırtık çoraplarıyla dikkat çeken Serdar Aziz'in önlem amaçlı böyle bir hareket yaptığı ifade edildi. Tecrübeli stoperin ayak bölgesindeki kas yapılarının zarar görmemesi ve kaslara baskı yapmaması için çoraplarında delikler açtığı öğrenildi.

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