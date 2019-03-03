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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.03.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den 'penaltı' açıklaması!

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Fenerbahçe'den 'penaltı' açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili olarak açıklama yayımladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 24.haftasında oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasında, tribünlerimizde takımımızı son ana dek vazgeçmeden, bir an olsun durmadan desteklemenin en güzel örneğini bir kez daha yaşatan taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Maçlardan sonra enine boyuna değerlendirmelerin ardından açıklama yapma hassasiyetimize karşılık dünkü maçta yaşanan bazı konulara açıklık getirmek kaçınılmaz olmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki açıklamalarımızın değerli rakibimiz Rizespor ile ilgisi yoktur; kalan maçlarında Rizespor’a başarılar dileriz.

Dün akşamki maçta yaşanan kritik pozisyonların, VAR’a gidilen gidilmeyen anların, verilmeyen kartların yani lehimize sonuçlanabilecek birçok pozisyonun tartışılması gerekirken 80. dakikada kurallar çerçevesinde açık bir şekilde doğru verilen bir karara rağmen ‘galibiyetimiz üzerinde hakem etkisi varmış gibi’ bir algı yaratılmasını şaşkınlıkla takip ettik.

Birçok pozisyonda verdiği hatalı kararlara rağmen bu hassas pozisyonda kuralları doğru uygulayan hakemi tebrik ederiz.

Ancak ne yazık ki hakem tarafından verilen bu doğru kararın, bazı futbol otoriteleri tarafından sözbirliği yapılmışçasına bir algı sürecinin parçası haline geldiğini görüyoruz.

Resmi dille bir kez daha paylaşmak istiyoruz ki; sorgulanan bu pozisyon “futbolun oyun kuralları hususunda evrensel karar alma organı” olarak görev yapan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) kurallar kitapçığında açık ve net şekilde ifade edilmektedir; kişisel veyahutta bilgiden yoksun yorumlara, “kurallara göre böyle ama ....” ya da “kural böyle ama içime sindiremiyorum...” gibi değerlendirmelere kapalıdır.

Bu noktada, IFAB kuralını tarafsız, açık ve net bir şekilde izleyicilerine ulaştıran ve bu vesileyle anlaması zor olan bir futbolu kuralı konusunda kamuoyunu doğru bir şekilde aydınlatarak katma değer yaratan başta TRT Spor Stadyum programının yorumcusu Ersin Düzen olmak üzere sorumlu davranan diğer tüm medya mensuplarına da teşekkür ederiz.

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