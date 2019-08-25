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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.08.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Fenerbahçe pes etmiyor! 13 maçın 9'unda geri döndüler...

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Fenerbahçe pes etmiyor! 13 maçın 9'unda geri döndüler...

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve geldiği ikinci dönemde Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekmeyi başardı.

Geride kalan sezonun 16. haftasında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Ersun Yanal, bu dönemde takımıyla Süper Lig'de 21 maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu 21 lig maçının 13'ünde skorda geriye düştü. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 9'unda geri dönüşü başardı ve puan aldı. Söz konusu 9 maçın 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 5'inde ise 1 puan elde etti. Fenerbahçe, bu süreçte geriye düştüğü maçlarda sadece geçen sezon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Kayserispor deplasmanlarından eli boş döndü.

Fenerbahçe, Yanal yönetiminde son geri dönüşünü ise dün Medipol Başakşehir karşısında yaptı. Maçın son 13 dakikasına 1-0 geride giren Fenerbahçe, 77. dakikada Vedat Muric, 90 3. dakikada ise Nabil Dirar'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

- Son 12 sezonun en gollü başlangıcı

Fenerbahçe, son 12 sezonun en golcü başlangıcına da imza attı.

İlk iki haftada rakip kaleye 7 gol gönderen Fenerbahçe, son olarak bu rakamı 2006-2007 sezonunda teknik direktör Zico'nun yönetiminde geçmişti.

Daha sonraki sezonlarda ilk iki haftada 7 gole hiç ulaşamayan Fenerbahçe, 2019-2020'ye gollü bir başlangıç yaptı.

- 2013-2014'ü hatırlattı

Medipol Başakşehir karşısında uzatma dakikalarında gelen galibiyet, sarı-lacivertlilerin Ersun Yanal'la şampiyonluğa ulaştığı 2013-2014 sezonunu hatırlattı.

Sarı-lacivertliler, nisan ayında şampiyonluğu garantilediği söz konusu sezonda Yanal yönetimde deplasmanda oynadığı 4 maçı 90. dakika ve uzatma anlarında attığı gollerle kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında 90+3'te aldığı 3 puan da Yanal'ın ilk döneminde alınan son dakika galibiyetlerini akıllara getirdi.

Fenerbahçe pes etmiyor 13 maçın 9unda geri döndüler...

- 6 sezon sonra 2'de 2

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde sezona iyi giriş yaptı.

Geride kalan sezonu 6. sırada bitiren ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan sarı-lacivertliler, bunun izlerini ilk 2 haftada silmeye başladı.

Altı sezon sonra Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, 7 gol atıp kalesinde sadece bir gol görerek taraftarını mutlu etti.

Sarı-lacivertliler, bundan önce en son 2011-2012 sezonuna Orduspor ve Gaziantepspor'u yenerek 6 puanla başlamıştı.

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